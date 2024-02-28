Erzurum'da İthalat Azalırken İhracat Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), illere göre 2024 yılı ocak ayı dış ticaret verilerini paylaştı.

TÜİK verilerine göre 2024 yılı ocak ayında Türkiye'de ithalat yüzde 22 oranında azalırken ihracat yüzde 3,5 oranında arttı. İstatistiklere göre 2024 yılı ocak ayında Erzurum'da; 3 milyon 875 bin USD tutarında ithalat, 2 milyon 965 bin USD tutarında ihracat gerçekleştirildi. Erzurum'da ithalat, geçen yılın ocak ayına (3 milyon 716 bin USD) oranla yüzde 4,2, ihracat ise geçen yılın ocak ayına (1 milyon 161 bin USD) oranla yüzde 155 arttı. - ERZURUM