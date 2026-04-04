Erzurum'da TKDK'nin hibe desteğiyle kırsalda tarımsal üretim ve istihdam arttı

Erzurum'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) 2013-2024 döneminde IPARD hibe programları destekleri, kırsalda tarımsal üretime, genç ve kadın istihdamına katkı sağlıyor.

Devletin Erzurum kırsalında 2013-2024 döneminde sağladığı IPARD hibe programları ile et ve süt işlemeyle hayvan barınaklarının kapasitelerinde, bal üretiminde, barajlarda ve akarsularda yetiştirilen su ürünlerinde, yavru alabalık ve mantar üretimi tesislerinin kapasitelerinde artışlar kaydedildi.

Yenilenebilir enerji üretiminden kırsaldaki turizm işletme belgeli konaklama tesislerinin desteklendiği hibe programları ile çoğu kadın ve gençten oluşan 5 bin 226 kişi de istihdama kazandırıldı.

TKDK Erzurum İl Koordinatörü Mustafa Kılıç, AA muhabirine, IPARD hibe programının Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) eş finansmanıyla kırsalda kalkınmanın sürdürülebilirliği ve tarımsal üretimin altyapısını güçlendirmeye yönelik olduğunu söyledi.

IPARD Hibe Programı'nın 2024 itibarıyla Bayburt'u da kapsayan 81 ilde uygulanmaya başlandığını ifade eden Kılıç, "Erzurum'da bu hibelerle 2013-2024 yılları arasında uygulanan IPARD I ve II programları döneminde özel sektöre ait et işleme kapasitesinin yüzde 12,6'sının, süt işleme kapasitesinin yüzde 33'ünün, toplam 8 bin 75 hayvan kapasiteli barınakların inşası desteklendi." dedi.

"Tüm bu destekler neticesinde 5 bin 226 kişilik istihdam ortaya çıkmıştır"

Kılıç, Erzurum'da AB belgeli hayvancılık işletmelerinin tamamının, ildeki 3 ari hayvancılık işletmesinin, toplam arı kolonisinin yüzde 15,4'ünün ve bal üretiminin yüzde 30,5'inin desteklendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Barajlarda ve akarsularda yetiştirilen su ürünlerinin yüzde 40,5'i, yavru alabalık üretiminin yüzde 30'u, mantar üretiminin yüzde 79'u yenilenebilir enerji üretimi, kırsaldaki turizm işletme belgeli konaklama tesislerinin tamamı kurumumuz destekleriyle hayata geçirilmiştir. Bunun dışında Oltu Organize Sanayi Bölgesi örneğinde olduğu gibi buradaki fabrikaların neredeyse tamamı kurumumuz destekleriyle hayata geçirilmiştir. Tüm bu destekler neticesinde 5 bin 226 kişilik istihdam ortaya çıkmıştır."

Kılıç, programın ilk kez uygulandığı Bayburt'ta, inşaatı süren peynir altı suyu işleme tesisi ile pelet üretim tesisinin de hibelerden yararlandığını, ayrıca 2 besi çiftliği, süt işleme tesisi ve kanatlı et işleme tesisi projelerinin sürdüğünü dile getirdi.

Yerel kalkınma stratejileri için 452 bin avro destek

Ülkede uygulanan LEADER Programı kapsamında ilk iller arasında yer alan Erzurum'da Yerel Kalkınma Stratejilerinin yürütülmesi için kurulan derneklere yüzde 100'ü hibe olmak üzere toplamda 452 bin avro destek sağlandığını aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Tortum-Uzundere, Narman ve İspir'de bulunan yerel eylem grubu dernekleri aracılığıyla 8 STK ve 5 spor kulübüne malzeme desteği sağlanmış, 2 bin 47 kişinin katılımıyla toplam 58 eğitim programı (çiftçilere yönelik sertifikalı kurslar, kadınlar için mesleki eğitimler, turizme yönelik rehber eğitimleri), 2 çalıştay, 14 turizm organizasyonu, şenlik ve festival düzenlenmiştir."

Kılıç, hibe programından faydalanmak isteyen Erzurumlu ve Bayburtlu vatandaşları bilgi almak için kurumlara davet ederek, aynı zamanda hibe programları hakkında 444 TKDK hattından da bilgi alınabileceğini dile getirdi.

IPARD III Programı kapsamında nisan ayında açık alanda bitkisel üretim, arıcılık ve kırsal turizm sektörleri dışında kırsalda yöresel ürün üretimi ve zanaatkarlık faaliyetleri, kapalı alanda mantar ve tıbbi aromatik bitki üretimi, su ürünleri yetiştiriciliği, arıcılık ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi ile kooperatiflere yönelik makine parklarının kurulumu gibi sektörlerden ilana çıkılacağını dile getiren Kılıç, mayıs ayında büyük çaplı et, süt, kanatlı eti, balıkçılık ürünleri ve yumurta ile meyve-sebzenin işlenmesi ve pazarlanması sektörlerinde, haziranda ise besi hayvancılığı, süt sığırcılığı, kanatlı hayvan yetiştiriciliği alanında hazırlanacak projeler için ilana çıkılacağını anlattı.

Kılıç, ilana çıkılacak programların yüzde 50 ila yüzde 75 arasında geri ödemesiz hibelerden oluştuğunu, hibe almaya hak kazanan projelerin yatırım harcama kalemlerinin KDV ve gümrük vergisi gibi vergilerden de muaf olduğuna dikkati çekerek, IPARD hibe programında kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık yapıldığını sözlerine ekledi.