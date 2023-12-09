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Erzurum'da Ev Sahipliği ve Kiracılık Durumu

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Erzurum'da toplam 197 bin konuttan 137 bininde ev sahipleri, 41 bininde ise kiracı ikamet ediyor.

Erzurum'da toplam 197 bin konuttan 137 bininde ev sahipleri, 41 bininde ise kiracı ikamet ediyor.

"2021 Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması" sonuçlarına göre Erzurum'da 137 bin 928 ev sahibi bulunuyor. Nüfus ve Konut Sayımı, 2021 kapsamında; Bina ve konut niteliklerine ilişkin bilgi üretmeye yeterli idari kayıt olmaması nedeniyle bu alandaki bilgi eksikliğini gidermek için TÜİK tarafından Ekim 2021 ile Nisan 2022 tarihleri arasında "Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması (BKNA), 2021" gerçekleştirildi. Bu araştırmaya göre; Erzurum'da 197 bin 862 adet konut bulunuyor ve bu konutların 41 bin 382'sinde kiracı var. Söz konusu çalışmanın örneklem yapısı, il düzeyinde tahmin üretecek ve ADNKS ile ilişkilendirilebilecek bir şekilde tasarlandı. İstatistiklerde verilen sayılar referans tarihinde hane halklarının ikamet ettiği konutları ifade ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Erzurum kiracı Emlak Ekonomi Güncel Haberler

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