Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'nde Hasat Bayramı Kutlandı

Erzurum'da Valilik ve İl Tarım Müdürlüğü tarafından Atatürk Üniversitesine tahsis edilen tarım arazilerinde geleneksel 'Hasat Bayramı' düzenlendi. Etkinliğe çiftçilerin yanı sıra AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz ve diğer yetkililer de katıldı.

Erzurum'da Valilik ve İl Tarım Müdürlüğünce Atatürk Üniversitesine tahsis edilen tarım arazilerinde geleneksel "Hasat Bayramı" yapıldı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Erzurum Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım ile muhtarların katıldığı etkinlikte, çiftçilerin alın teriyle ektiği ürünler hasat edildi.

Dualar ile başlayan programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı gösteri yaptı.

Akar, burada yaptığı konuşmada, bitkisel üretim hasadının yanı sıra Kurban Bayramı'nın kent ve bölge için "hasat bayramı" niteliğinde olduğunu söyledi.

Tüm çiftçilerin hasat bayramını kutlayan Akar, "Erzurum 800 binin üzerinde büyük baş, 1milyon 100 bin civarında küçükbaş hayvan varlığı, 480 bin hektar yaklaşık 4,5 milyon dekar tarım arazisiyle ve yine 1,5 milyon hektar mera alanıyla gerçekten çok önemli bir tarımsal üretim potansiyeline sahiptir. Yaklaş 1,5 milyon dekarda hububat üretimimiz var." diye konuştu.

Hububatta bu yıl beklenen rekoltenin 410 bin ton olduğunu belirten Akar, bunun 286 bin tonunun buğday, geri kalanının da arpa ve çavdar olduğunu söyledi.

Çalışma arkadaşlarıyla tüm çiftçileri destekleyerek sorunlarına çözüm bulmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Son 20 yılda 3,5 milyar lira çiftçilerimizin hesaplarına destek ödemesi aktarıldı. Bölge Kalkınma idarelerimizle sağlanan finansmanla çok önemli projeler yürüttük. Son 2 yılda 42 milyon bütçeli, 41 proje uygulamış ve yaklaşık 400-500 milyon lira katma değer sağlanmıştır. Bu projeler kapsamında şu ana kadar yaklaşık 1380 ton yem bitkisi tohumu, 2 bin 586 ton buğday, 75 ton bu yulaf, 46 ton nohut tohumu ve 166 bin adet ceviz, badem ve dut fidanı dağıttık. Kuzey ilçelerimize 1 milyondan fazla sebze fidesi alarak örtü altı tarım yapan çiftçilerimize katkıda bulunduk."

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Keskin, hasatta en yüksek verimin Horasan'dan alındığını söyledi.

Ortak çalışma kapsamında kara buğdayın da olduğunu ifade eden Keskin, "Bölgede 4 bin 100 dönümde ekim yapılıyor. Bunun 2 bin 500 yüz dönümü buğdayla ilişkili, dönümde 360 kilo verim alınıyor. Kara buğday çalışmamız var. Tarım il müdürlüğümüz ve belediyemizle birlikte hareket ediyoruz. 450 dönüm alanda kara buğday üretimimiz var." dedi.

Konuşmaların ardından, buğday tarlasında makineler eşliğinde hasat yapıldı.

AK Parti İl Başkanı Küçükoğlu da bir biçerdöverin direksiyonuna geçerek hasat yaptı.