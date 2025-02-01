Erzincan'da Yeni Bal Paketleme Fabrikası Kuruldu

Erzincan'da Tarım Kredi Kooperatifi tarafından kurulan yeni fabrikayla hem çiftçiye alım garantisi hem de sofraya kaliteli bal sunuluyor.

Kentin zengin floraya sahip dağlarında üretilen çiçek balının sofralara ulaştırılması için Tarım Kredi Kooperatifi tarafından Erzincan Organize Sanayi bölgesinde günlük 10 ton işleme kapasiteli bal paketleme fabrikası kuruldu.

Yaklaşık 2 bin 400 metrekare kapalı alana sahip fabrikada, Türk Gıda Kodeksi'nin belirlediği standartların da üzerinde kaliteli bal alımını gerçekleştiren kooperatif, yapılan test ve analizlerin ardından ürünü paketlemek için fabrikaya alıyor.

İnsan elinin değmediği ve son teknolojinin kullanıldığı fabrikada, otomasyon sistemle yüksek kaliteye sahip çiçek ballarının kavanoz, çıt kapak ve piknik tarzı 5 ayrı ürün olarak dolumu ve paketlenmesi yapılıyor.

Kentteki yeni yatırımla hem çiftçiye ürettiğine karşılık alım garantisi hem de sofraya kaliteli bal sunuluyor.

"Fabrika, Avrupa standartlarında kuruldu"

Fabrika Müdürü ve kimyager Semih Akbulut, AA muhabirine, bölgenin, bal üreticileri için zengin floraya sahip olduğunu söyledi.

Türk Gıda Kodeksi'nin belirlemiş olduğu standartların üzerinde üreticilerden bal aldıklarını ifade eden Akbulut, şöyle konuştu:

"Özellikle bulunduğumuz coğrafya itibarıyla bu bölge ve buna benzer bölgelerden çıkan balın kalitesi üst seviyededir. Alımı gerçekleştirilen ballar daha sonra üretim tesisimize getirilir. Tesisimizde günlük 10 ton bal işleniyor. Avrupa standartlarında makina ve laboratuvara sahip teknolojinin son imkanları ile kurulmuş olan fabrikamızda ürün el değmeden otomasyon sistemi ile paketlenmesi gerçekleştirilmektedir."

Akbulut, standartlara göre bal üretimi yapan herkese alım garantisi verdiklerini belirterek üretilen balın Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olması zorunluluğu olduğunu dile getirdi.

"Çiftçilerimizi tarımsal anlamda destekliyoruz"

Ürünün bal kodeksine uygun olması ve kuruma ait uygun değerlere sahip olması karşılığında alımları gerçekleştirdiklerini anlatan Akbulut, "Çiftçilerimizi tarımsal anlamda destekliyoruz. Analiz değerleri uygun gelmesi halinde üreticilere alım garantisi veriyoruz. Burada sözleşmeli aracılık diye bir modelimiz var. Çiftçilerimize şunu diyoruz, siz bizim kurumun bal kodeksine teminine uygun aynı zamanda Tarım Kredi Kooperatifine uygun bal ürettiğiniz sürece biz ürünlerini alıyoruz." dedi.

Üreticilerden sezonda yaklaşık 2 bin tona yakın bal aldıklarını söyleyen Akbulut, "Fabrikamızda her sene rekoltemiz ve ürün kalitemiz yükselir. Daha çok çiftçimize hitap edeceğiz. Bal üretiminde kalitenin üzerine düşmemizdeki en önemli parametre, çiftçilerin de balı bize satabilmeleri için kaliteli üretim yapmak zorunda kalmaları. Tabii bu da üretimde kalite parametresini yükseltmekte. Fabrikada 22 personelle çalışmaktayız." diye konuştu.