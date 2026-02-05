Erkanlı Holding Ne İş yapıyor? Erkanlı Holding Projeleri

Gayrimenkul sektöründe değişen yaşam alışkanlıkları ve yeni nesil konut beklentileri, yatırım anlayışını da dönüştürüyor. Bu dönüşümle birlikte adı sıkça anılan Erkanlı Holding, geleneksel projelerin dışına çıkan yatırım modelleriyle dikkat çekiyor. Özellikle öğrenci evleri ve paylaşımlı yaşam alanlarıyla öne çıkan holdingin faaliyet alanları, geliştirdiği projeler ve sektördeki konumu merak ediliyor. Erkanlı Holding'in ne iş yaptığı ve hangi projelere odaklandığına dair ayrıntılar haberin devamında…

ERKANLI HOLDİNG NE İŞ YAPIYOR?

Erkanlı Holding , gayrimenkul sektöründe yatırımın geri dönüş süresini kısaltan, yüksek kira geliri potansiyeli sunan alternatif gayrimenkul yatırım modellerine odaklanan öncü bir şirkettir. Rıza Erkanlı liderliğinde geliştirilen öğrenci evleri ve co-living projeleriyle klasik konut anlayışının dışına çıkan holding; sosyal yaşamı, kullanıcı deneyimini ve sürdürülebilirliği merkeze alan yenilikçi yatırımlar gerçekleştirmektedir.

Alternatif gayrimenkul modellerinde kiralama ve işletme gibi zaman ve emek gerektiren süreçler, profesyonel yönetim anlayışıyla yatırımcı adına yönetilerek risksiz ve verimli bir yatırım zemini oluşturulmaktadır. Erkanlı Holding, bu modeli Türkiye'de uluslararası standartlarda hayata geçiren ilk şirketler arasında yer almaktadır.

ERKANLI HOLDİNG'İN PROJELERİ NELER?

Erkanlı Holding'in portföyünde, Türkiye'de alternatif gayrimenkul alanında öncü kabul edilen öğrenci evleri ve co-living (paylaşımlı yaşam) projeleri bulunmaktadır. Özellikle Univa Öğrenci Evleri ve Yurt İşletme A.Ş. markasıyla geliştirilen projeler; yalnızca Erkanlı Holding'e ait yatırımları değil, aynı zamanda diğer yatırımcıların ve üniversitelerin bünyesindeki yurtların da profesyonel işletme yönetimini kapsamaktadır. Uluslararası markalarla yapılan iş birlikleri ve en güncel teknolojilerin kullanıldığı bu projeler, hem öğrencilerin yaşam kalitesini yükseltmekte hem de yatırımcılara sürdürülebilir ve yüksek getirili bir model sunmaktadır.

ÖĞRENCİ EVLERİNİN AVANTAJLARI NELER?

Öğrenci evleri projeleri; artan üniversite sayısı, genç nüfusun yoğunluğu ve barınma ihtiyacındaki dönüşüme doğrudan çözüm sunmaktadır.

Bu model;

Yüksek doluluk oranı,

Kısa sürede geri dönüş sağlayan yatırım yapısı,

Profesyonel işletme ve yönetim avantajı,

Sosyal alanlar ve modern yaşam konsepti,

gibi özellikleriyle klasik konut yatırımlarına kıyasla öne çıkmaktadır.

ERKANLI HOLDİNG'İN AVANTAJLARI NELER?

Erkanlı Holding, Türkiye'nin demografik yapısını, konut arz-talep dengesini ve küresel yatırım trendlerini doğru analiz eden vizyoner yaklaşımıyla sektörde fark yaratmaktadır. Teknoloji, gayrimenkul geliştirme ve operasyonel yönetimi tek çatı altında birleştiren holding; yatırımcıya maksimum kazanç, kullanıcıya ise yüksek yaşam standardı sunmayı hedeflemektedir.

Bunun yanı sıra Erkanlı Holding, yalnızca gayrimenkul alanında değil; yenilenebilir enerji ve atık yönetimi yatırımlarıyla da sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır. Atıkların kaynağından işlenmesine kadar tüm süreci tek merkezden yöneten entegre tesis yatırımları, sanayiye etkin hizmet sunarken çevre ve insan sağlığını korumayı hedefliyor.