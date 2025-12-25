Kocaeli'de balık mezatlarında en yoğun rekabet hamside yaşandı

Marmara Bölgesi'nin önemli balık ticaret merkezleri arasında yer alan Ereğli ve Başiskele balık hallerinde, 1 Eylül-15 Aralık döneminde satılan balıkların yarısını hamsi oluşturdu.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki Ereğli Balık Hali, tür çeşitliliği ve işlem hacmi bakımından bölgenin en büyük halleri arasında bulunuyor. Karadeniz ve Marmara'dan gelen taze ürünlerin buluşma noktası olan halde, balıklar her gün mezat usulüyle satışa sunuluyor.

Uzun yıllardır sürdürülen bu yöntemle balıkçılar, toptancılar ve perakendeciler aynı çatı altında buluşurken, Ereğli Balık Hali bu sezon da bölgenin balık talebini karşılamaya devam ediyor.

Av sezonunun başladığı 1 Eylül'den, 15 Aralık'a kadar Ereğli ve Başiskele balık hallerine toplam 34 bin 262 ton balık girişi yapıldı.

Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 37 bin 529 ton olarak kayıtlara geçti. Böylece balık hallerine gelen toplam ürün miktarında yüzde 9'luk düşüş yaşandı.

İşlem hacminde yaşanan düşüşe karşın Kocaeli'deki balık halleri, tür çeşitliliği ve düzenli ürün akışı sayesinde bölgenin önemli dağıtım merkezlerinden biri olma özelliğini sürdürdü.

Toplam satışın yarısını "hamsi" oluşturdu

Ereğli ve Başiskele hallerindeki toplam satışın yarısını oluşturan hamside bu dönemde 17 bin 252 tonluk işlem hacmine ulaşıldı. Hamsiyi 9 bin 40 tonla istavrit, 2 bin 334 tonla mezgit takip etti.

Aynı dönemde, 1929 ton sardalye, 1745 ton tekir, 1689 ton turna, 588 ton kolyoz, 3,5 ton kalkan, 2 ton kırlangıç satışa sunuldu. Tür çeşitliliği, sezon boyunca tezgahlardaki hareketliliğin sürmesini sağladı.

Palamut ve çinekopta ise bu sezon arz, talebi karşılamakta yetersiz kaldı. Sezon boyunca 69 ton palamut ve 8 ton çinekop satışı gerçekleşirken, bu durum fiyatlara da yansıdı. Palamut, çifti 500 lira ila 1500 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Çinekop ise sınırlı miktarda tezgaha gelirken, yüksek fiyat seviyelerinde işlem gördü.

Son dönemde av miktarı azalan hamsinin ortalama 14-15 kilogram olan kasa fiyatı 800 lira ile 1750 lira arasında değişti. İstavritte kasa fiyatları 1000 lira ile 2 bin 500 lira aralığında seyrederken, mezgitte bu rakamlar en düşük 750 lira, en yüksek 2 bin 250 lira olarak gerçekleşti.

"Fiyat oluşumunda hava koşulları ve av verimi belirleyici oluyor"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Haller Şube Müdürü Ayhan Acar, AA muhabirine, kentte biri Başiskele'de diğeri Ereğli'de olmak üzere iki balık halinin hizmet verdiğini belirtti.

Ereğli Balık Hali'nin tür çeşitliliği ve işlem hacmi bakımından Marmara Bölgesi'nin önde gelen balık ticaret merkezleri arasında yer aldığına değinen Acar, halin yalnızca Kocaeli'ye değil, Ankara, Zonguldak, Bolu, Düzce, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya başta olmak üzere çevre illere de balık tedarik eden önemli dağıtım noktası olduğunu kaydetti.

Acar, Ereğli'de yüzyıllara dayanan mezat geleneğinin sürdüğünü, her sabah saat 05.00'te mezat düdüğünün çalmasıyla hale gelen taze ürünlerin satışlarının başladığını anlatarak, "Açık artırma ve açık eksiltme usulüyle yapılan mezatlarda, arz ve talep dengesi doğrultusunda alıcı ve satıcının yüz yüze geldiği ortamda fiyatlar oluşuyor." dedi.

Av sezonunun başladığı 1 Eylül ila 15 Aralık arasındaki 3,5 aylık dönemde hallerde 34 bin ton balık ticaretinin gerçekleştiği bilgisini veren Acar, "Palamut iki üç yılda bir bol olur. Bu sene palamutta bir azlık olduğu için geçen senelere oranla bu sene toplam miktar biraz daha düşük." diye konuştu.

Acar, bu sezon hallerde en yoğun işlem gören türlerin hamsi ve istavrit olduğunu belirterek, balık fiyatlarının oluşumunda hava koşulları, deniz şartları ve av sahasındaki balık durumunun belirleyici rol oynadığını sözlerine ekledi.