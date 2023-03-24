Erdoğan 'Bu yıl 20 bin adet üreteceğiz' demişti! Togg için ön sipariş sayısı bir haftada 100 bine ulaştı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) ön sipariş süreci geçen hafta başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir programda yerli otomobil Togg'un üretim hedefinin bu yıl 20 bin olarak belirlendiğini açıklarken, bugün itibarıyla Togg için yapılan ön sipariş sayısı 100 bine ulaştı. Gelişme Togg'un resmi Twitter hesabından duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün katıldığı bir canlı yayında Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

ERDOĞAN: ÜRETİM HEDEFİMİZ BU YIL İÇİN 20 BİN

Togg için 16 Mart'ta ön siparişlerin alınmaya başladığını anımsatarak ilk 24 saat dolmadan 22 bin 150 sipariş verildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz otomobil diyoruz ama üreticileri ne diyor, 'akıllı cihaz' diyor. Togg akıllı cihazımızın üretim hedefi bu yıl 20 bin ama inşallah 2030'a kadar 1 milyon Togg üretmiş olacağız. Hayırlı olsun" diye konuştu.

ÖN SİPARİŞ SAYISI BİR HAFTADA 100 BİNE ULAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg için üretim hedefini bu yıl 20 bin olarak açıklarken, bugün yerli otomobil Togg'un Twitter hesabından paylaşılan bir bilgi büyük ses getirdi. Yapılan açıklamada, TOGG için ön sipariş sayısının bir haftada 100 bine ulaştığı ifade edildi.

RESMİ HESAPTAN PAYLAŞILDI

Togg'un resmi hesabından yapılan paylaşım şu şekilde;

953 BİN TL'DEN BAŞLAYAN FİYATLA SATIŞA SUNULUYOR

Togg, "T10X" adını verdiği, kullanıcıyı merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan, uzaktan güncellenebilen akıllı cihazını, iki farklı donanım seviyesi ve iki batarya seçeneğiyle 953 bin TL'den başlayan fiyatla satışa sunuyor.

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg, 2022 yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda seri üretim bandından indirdiği T10X'i kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Planları doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen Togg, mart sonundan itibaren kullanıcılarla buluşacak ilk akıllı cihazının fiyatını, model ismini, teknik ve donanım özelliklerini açıkladı. Buna göre, Togg T10X için ön siparişler Trumore dijital platformu ve "www.togg.com.tr" Togg web sitesi üzerinden 16-27 Mart tarihlerinde alınacak. Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak.