Erciş’in il olmasına Van OSB Başkanı Aslan’dan tam destek geldi

VAN (İHA) – Van Organize Sanayi Bölgesi (Van Osb ) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kamuoyuna açıkladığı "100 İl, 1000 İlçe" projesi kapsamında Erciş'in il olabilecek 19 ilçe arasında yer almasını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, karara tam destek verdiklerini açıkladı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "100 İl, 1000 İlçe" vizyonunun Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın idari büyüme hamlesi olduğunu belirten OSB Başkanı Memet Aslan; coğrafi konumu, nüfus potansiyeli, üretim ve ticaret kapasitesi göz önüne alındığında Erciş'in il statüsü kazanmasının bölge kalkınması için hayati önem taşıdığını vurguladı.

"Erciş kendi hinterlandında zaten bir bölge merkezidir"

İdari yapılanmada reform ihtiyacının demografik ve ekonomik dinamiklerden doğduğuna dikkat çeken Başkan Aslan, "Türkiye'nin nüfus ve yerleşim düzeninde yaşanan değişimler ile ekonomik faaliyetlerin bölgesel dağılımı mülki idari yapılanmanın yeniden değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Erciş ilçemiz 170 bini aşan nüfusu, gelişmiş kentleşme yapısı, sanayi ve tarım potansiyeli ile sadece Van için değil, çevresindeki tüm yerleşim birimleri için halihazırda bir bölgesel merkez niteliğindedir. Nüfusun yanı sıra ulaşım, lojistik, üretim ve stratejik konum gibi objektif kriterler esas alındığında Erciş, il statüsünü çoktan hak etmiş bir ilçemizdir" dedi.

"Erciş'in potansiyeli biliyoruz"

Bölgesel lojistik ve ulaşım projelerinde Erciş'in kilit bir rol oynadığına dikkat çeken Aslan, Van OSB ve Van TSO olarak Van ve bölge ticareti açısından hayati önem taşıyan kesintisiz demir yolu hattının özellikle Erciş güzergahından geçmesini talep etmelerinin de tesadüf olmadığını ifade etti. Aslan, iş dünyası temsilcileri olarak Erciş'in sahip olduğu devasa ekonomik potansiyelin, üretim gücünün ve stratejik konumunun bilincinde olduklarını, bu nedenle hazırlanan tüm bölgesel lojistik projelerinde Erciş'i merkeze aldıklarını vurguladı.

"Yerel kalkınmayı hızlandıracak, istihdamı artıracak"

Erciş'in il olmasıyla birlikte Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ticari ve sanayi ivmenin katlanarak artacağını belirten Aslan, "Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi; kamu hizmetlerinin vatandaşa coğrafi olarak daha yakın noktalardan sunulması, bürokratik hantallığı ortadan kaldıracak ve hizmet kalitesini artıracaktır. Erciş'in il olması, bölgesel kalkınma odaklarını güçlendirecek, yeni yatırım ve istihdam alanlarının doğmasını sağlayacaktır. Yerel yönetimin ve mülki idarenin güçlenmesi, sanayicimiz ve tüccarımız için lojistik ve idari süreçlerdeki maliyetleri azaltarak rekabet gücümüzü artıracaktır" ifadelerini kullandı.

"Kamu yönetiminde verimlilik sağlanacak"

Mülki idaredeki yeni yapılanmanın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurumsal yapısını güçlendireceğini kaydeden Memet Aslan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Erciş'in il statüsüne kavuşması ve çevresindeki potansiyeli yüksek alanların idari yapısının güçlendirilmesi, Doğu Anadolu'da sosyoekonomik hayatı canlandıracak, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltacaktır. Bölge iş dünyası ve sanayicileri olarak, kamu hizmetlerinde etkinliği, verimliliği ve vatandaş memnuniyetini esas alan bu stratejik vizyonu sonuna kadar destekliyoruz. Erciş'in il yapılması süreci tamamlandığında, kazanan hem Van hem Erciş hem de tüm Türkiye ekonomisi olacaktır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı