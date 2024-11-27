Enuygun, Türkiye'nin En İyi Kamp Mekanlarını Paylaştı

Enuygun, Türkiye'nin önde gelen kamp yapılabilecek mekanlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çevrim içi seyahat sitesi Enuygun, sahillerden ormanlara, göl kıyılarından nehir kenarlarına kadar farklı noktalarda kamp yapmak için uygun kamp yerlerini listeledi.

Bu duraklardan ilki, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla kamp yapmak isteyenler için favori yerlerden Sakarya. Bu kentte en çok tercih edilen yerlerin başında ise Acarlar Longozu geliyor. Temel ihtiyaçların satıldığı küçük işletmelerin ve kır bahçelerinin de yer aldığı kamp alanlarında doğa yürüyüşünün yanı sıra sandal ve kanolarla geziliyor. Kamp yapma deneyimini bir üst seviyeye çıkararak bungalov ve "glamping" konaklama imkanlarından Sapanca, otel seçeneklerine kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. Sakarya'nın doğayla baş başa kamp yapılabilecek gözde diğer kamp alanları arasında, Sapanca Gölü kıyısında yer alan Kırkpınar Sultanpınar Yaylası, Kuzuluk Tabiat Parkı, Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı, Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı, içinde Çamlıca Göleti'nin de bulunduğu Keremali Yaylası ile göl manzaralı Doğancıl Yaylası bulunuyor.

Kamp sevenlerin en çok tercih ettiği bir diğer yer ise Bolu. Göl kenarlarından gür ormanlar ve yeşil yaylalara kadar pek çok kamp alanı bulunan kentte, doğal güzellikleriyle Abant Gölü tercih ediliyor. Doğa tutkunlarını kendine çeken Yedigöller Milli Parkı da kampseverlerin önemli duraklarından. Bolu'nun tabiat parkı olarak korunan bölgelerinden Sülüklü Göl; gür çam ormanları, meşe ve gürgen ağaçları arasında dinlendirici bir kamp yapmak için Karagöl Tabiat Parkı; irili ufaklı göller, dereler, şelalelerle çevrelenen Pürenli Yaylası da hem kamp hem de doğa sporları için ideal. Şirinyazı Göleti, Göksu Tabiat Parkı, Sinekli Yayla, yılkı atlarıyla ünlü At Yaylası, Sarıalan Yaylası, Örencik Yaylası, temiz sularıyla ünlü Pelitözü Göleti'nin çevresini saran Pelitözü Yaylası ve Haccağız Yaylası, doğanın sessiz ve huzurlu atmosferinde dinlendirici bir kamp tatili yapmak için Bolu'da tercih edilen diğer yerler arasında.

Kocaeli, ormanları, gölleri ve dağlarıyla en ideal kamp rotalarından. Çam ormanlarıyla kaplı doğal güzellikleriyle Ballıkayalar Tabiat Parkı, zengin bitki çeşitliliği, etkileyici kanyonları ve serin su kaynaklarıyla unutulmaz bir kamp deneyimi vaat ediyor. Kartepe ve Maşukiye yakınlarındaki Kuzuyayla Tabiat Parkı'nın 1,5 kilometre uzunluğundaki kanyonu çevresinde kalabalıklardan uzakta doğanın tadı, çadır kurularak çıkarılıyor. Sakin ve yeşil doğası ile Teksen Gölü kamp alanı da göl kampı yapmayı sevenler için ideal seçeneklerden. Burada, balık tutma, göl etrafında yürüyüş ve çadır kampı yapılıyor. Sardalya Koyu, Beşkayalar Tabiat Parkı, Ercova Yaylası ve Bağırganlı, Kocaeli'de doğa ile baş başa kamp yapılan diğer arasında yer alıyor. Kente ulaşımı kolaylaştırmak için "Enuygun'un internet sitesinde araç kiralama seçenekleri bulunuyor.

Şelaleleri ve yaylalarıyla pek çok doğal güzelliği bünyesinde barındıran Düzce, doğası ve yeşiliyle kamp için uygun rotalar sunuyor. Gür ve sık çam ormanlarıyla Torkul Gölü, Düzce'nin en gözde kamp alanı. Bir diğer kamp alanı Şimşirlik Yaylası da sessiz, sakin bir kamp deneyimi yaşamak isteyenler için ideal. Çağlayan, çavlan, cadı kazanı gibi farklı jeolojik yapıların ve anıt ağaçların yer aldığı Türkiye'de tescilli ilk tabiat anıtı Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı'nın da bulunduğu Samandere Şelalesi Tabiat Parkı'nda, doğa ile iç içe vakit geçiriliyor. Kurugöl Kanyonu, Sarı Yayla Barajı, Odayeri Yaylası, Melen Çayı, Efteni Gölü, Yaylagöl Çamlıpınar Göleti ve Aydınpınar Şelaleleri, Düzce'de kamp keyfini yaşanabileceği duraklar arasında bulunuyor.

Yeşil ve mavinin buluştuğu Artvin ise doğaseverlere çadır ve karavan kampı için fırsatlar sunuyor. Bol oksijenli havasıyla ön plana çıkan Artvin'in en popüler kamp noktalarından olan Karagöl Milli Parkı; doğal güzellikleri, 500 yıllık anıt ağaçları ve göz alabildiğine uzanan yeşil doğasıyla Maçahel Vadisi ve Deriner Barajı çevresinde çadır veya karavan kampı yapılıyor. Artvin'de Camili Gorgit Tabiat alanı, Borçka Karagöl Tabiat Parkı, Hatila Vadisi Milli Parkı, Sahara Karagöl Milli Parkı, Kafkasör Yaylası, Arsiyan Yaylası, Beyazsu Yaylası, Mereta Yaylası, Mençuna Şelalesi, Murgul Deliklikaya Şelalesi, Cehennem Deresi Kanyonu gibi daha birçok kamp alanı da yer alıyor.