Depremin vurduğu Hatay'ın bereketli Amik ovasında tütünde ilk kırım gerçekleştirildi ve verimlilik çiftçiyi mutlu etti. Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay'da meydana gelmişti. Enkaz kente dönen Antakya'da vatandaşlar, hayatlarını idame ettirebilmek için üretmeye devam ediyor. Bereketli Amik Ovasında çok sayıda tarım ürünü yetiştiriliyor ve Türkiye'nin dört bir yanında ve yurt dışına gönderiliyor. Amik Ovası'nın bereketli topraklarında yetişen tütünde de ilk kırım gerçekleşti ve verimlilik çiftçiyi mutlu etti. Haziran ayının son günlerinde başlayan kırımın 2 ay daha devam etmesi beklendiği belirtildi. "Tütün ektik, yeni mahsullerimiz güzel ve baya verimli" Mahsullün verimli olduğunu ve tütünde kırımın 2 ay daha devam edeceğini dile getiren Çiftçi Abdulkadir Almaz, "Depremde biraz yıprandık ama devletimiz sayesinde şükür atlattık ve ayaktayız. Tütün ektik, yeni mahsullerimiz güzel ve baya verimli. Depremden dolayı toplamakta geç kaldık ama hasattan memnunuz. Fiyatlar belli olduğunda daha mutlu olacağız. 2 ay oldu ekeli, tütünde kırım 2 ay daha sürer. Depreme rağmen durmadık, yola devam ettik. Ailecek çalışıyoruz, amele bulamıyoruz. Bu sene amele sıkıntımız var depremden dolayı. Bunu kurutmaya alıyoruz, askıda. Sonra da şirketlerimiz İzmir'den geliyor ve teslim ediyoruz. Paramızı alıyoruz, paramızı aldığımızda seviniyoruz tabi" ifadelerini kullandı.

Enkaz kentte tütündeki verimlilik çiftçiyi mutlu etti

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'ın bereketli Amik ovasında tütünde ilk kırım gerçekleştirildi ve verimlilik çiftçiyi mutlu etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay'da meydana gelmişti. Enkaz kente dönen Antakya'da vatandaşlar, hayatlarını idame ettirebilmek için üretmeye devam ediyor. Bereketli Amik Ovasında çok sayıda tarım ürünü yetiştiriliyor ve Türkiye'nin dört bir yanında ve yurt dışına gönderiliyor. Amik Ovası'nın bereketli topraklarında yetişen tütünde de ilk kırım gerçekleşti ve verimlilik çiftçiyi mutlu etti. Haziran ayının son günlerinde başlayan kırımın 2 ay daha devam etmesi beklendiği belirtildi.

"Tütün ektik, yeni mahsullerimiz güzel ve baya verimli"

Mahsullün verimli olduğunu ve tütünde kırımın 2 ay daha devam edeceğini dile getiren Çiftçi Abdulkadir Almaz, "Depremde biraz yıprandık ama devletimiz sayesinde şükür atlattık ve ayaktayız. Tütün ektik, yeni mahsullerimiz güzel ve baya verimli. Depremden dolayı toplamakta geç kaldık ama hasattan memnunuz. Fiyatlar belli olduğunda daha mutlu olacağız. 2 ay oldu ekeli, tütünde kırım 2 ay daha sürer. Depreme rağmen durmadık, yola devam ettik. Ailecek çalışıyoruz, amele bulamıyoruz. Bu sene amele sıkıntımız var depremden dolayı. Bunu kurutmaya alıyoruz, askıda. Sonra da şirketlerimiz İzmir'den geliyor ve teslim ediyoruz. Paramızı alıyoruz, paramızı aldığımızda seviniyoruz tabi" ifadelerini kullandı.