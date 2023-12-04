Enerjisa Üretim ve Microsoft'tan iş birliği

Elektrik üreticisi Enerjisa Üretim, teknolojinin önde gelen markalarından Microsoft ile Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da (EMEA) yenilenebilir enerji üretimine ilişkin inovasyon ve sürdürülebilirliği teşvik etmek amacıyla bir anlaşma imzaladı.

Elektrik üreticisi Enerjisa Üretim, teknolojinin önde gelen markalarından Microsoft ile Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da (EMEA) yenilenebilir enerji üretimine ilişkin inovasyon ve sürdürülebilirliği teşvik etmek amacıyla bir anlaşma imzaladı.

Enerjisa Üretim ile Microsoft iş birliği yaptı. Anlaşma kapsamında Senkron Energy Digital Services, AI destekli yenilenebilir enerji üretimi için Microsoft ile ortaklık kuracak. Söz konusu ortaklık, yeni teknolojiler ve iş modellerini geliştirecek olmakla birlikte her iki tarafın da endüstri ve teknolojide birbirinin güçlü yönlerinden yararlanmalarını sağlayacak.

Yapılan açıklamaya göre portföyünü AI destekli verimlilik, bakım ve OT güvenliği de dahil olmak üzere dijital enerji santrali yönetimi ile yöneten Enerjisa Üretim, daha sürdürülebilir ve yeşil bir gelecek için bu ürünleri, hizmetleri ve bilgi birikimini Senkron Energy Digital Services aracılığıyla enerji şirketlerinin kullanımına sunacak. Senkron Energy, enerji sektörünün özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik küresel dönüşümünde aktif rol almak üzere şirket bünyesinde kurulan ve merkezi Hollanda'da bulunan dijital odaklı bir şirket olarak hizmet veriyor.

İş birliği aynı zamanda, yenilenebilir enerji üretiminde verimliliği artırmak ve sektörün gelişimine katkı sağlamak amacıyla yeni bir Generative AI tabanlı 'OnePact AI' uygulamasının enerji sektöründe yaygınlaştırılmasını da içeriyor.

'OnePact AI' uygulaması, Enerjisa Üretim'in 20'den fazla enerji santralinde operasyonel verimliliği önemli ölçüde artırmak amacıyla 40 bin veri noktasından toplanan, operasyonel verilerle birleştirilen ve ilişkilendirilen IoT verilerine erişmek ve bunları analiz etmek için Microsoft'un Azure OpenAI Hizmetini kullanıyor. 'OnePact AI' ile kullanıcılar, operasyonel faaliyetleri için büyük veri ile doğrudan sohbet edebilmekte ve Microsoft Azure aracılığıyla enerji sektörüne yönelik özel çözümler sunmak için Senkron Energy'nin dijital becerilerinin yanı sıra enerji şirketinin sektör uzmanlığından yararlanmaktadır. 'OnePact AI' ayrıca, talep ve arz yönetimi, dijital enerji santrali yönetimi ve bakımında verimliliği artırmaktadır. Şirketler ayrıca emisyonlarını azaltmada veriye dayalı kararlar almalarını sağlamak ve AI destekli sürdürülebilir enerji üretimini ve karbon ticaretini daha da geliştirmek amacıyla bir Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) veri alanı oluşturmak için bir anlaşma imzaladı.

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler iş birliğine ilişkin şunları söyledi: "Enerji şirketi olarak Microsoft ile uzun zamandır farklı alanlarda iş birliklerimiz ve ortak çalışmalarımız oldu. Dijital Enerjisa Üretim vizyonumuz ve teknolojinin tüketicisi yerine üreticisi olma konumumuz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz bu stratejik iş birliği, enerji sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralıyor."

Enerjisa Üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl şunları ekledi: "OnePact AI, GenAI destekli çözümlerle sürdürülebilir bir enerji geleceği inşa etme yolunda attığımız büyük bir adım olup, bizi dijital işimizde Türkiye sınırlarının ötesinde küresel bir oyuncu olarak konumlandırmaktadır. Enerji sektöründe operasyonel verimliliğin artırılması, enerji üretim modellerinin optimize edilmesi ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının yönetilmesi açısından büyük önem taşıyor. Enerji yönetimi, talep ve üretim tahmini, anomali tespiti ve bakım gibi konularda GenAI destekli çözümler, sektörün karşılaştığı zorlukların aşılmasında yenilikçi bir rol oynayacak. Senkron Energy Digital Services de enerji sektöründeki bilgi birikimini Microsoft Cloud üzerindeki teknik becerileriyle birleştirerek kısa sürede büyük işlere imza atmış oldu. Bu uygulama ve teknolojiler, sektördeki dijital dönüşümü hızlandıracak ve tüm paydaşlar için yeni iş birliklerinin ve fırsatların kapısını açacaktır."

İş birliğini değerlendiren Microsoft EMEA Başkanı Ralph Haupter, "İklim değişikliği, içinde bulunduğumuz dönemin en önemli sorunu ve üstesinden gelebilmek için hızlı, kolektif eylem ve teknik yenilik gerekiyor. Microsoft olarak, sürdürülebilirlik hedeflerimizi gerçekleştirmeye ve paydaşlarımıza da bu konuda destek olmaya yapay zeka destekli çözümler aracılığıyla ilerlemeyi hızlandırarak sürdürüyoruz. Enerji şirketi ile COP28'de duyurduğumuz bu ortaklık, sürdürülebilir yenilenebilir enerji üretimini teşvik etmek için yapay zekayı kullanmaya olan taahhüdümüzün bir göstergesi" şeklinde konuştu.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin ise şunları söyledi: "Bu doğrultuda Enerjisa Üretim ile iş birliğimizi güçlendirmekten, kendilerinin sürdürülebilirlik odaklı yeşil büyüme vizyonunu desteklemekten ve AI destekli yenilenebilir enerji çözümlerini gerek Türkiye'deki gerekse ülke dışındaki organizasyonlara sunmaktan ötürü gurur duyuyoruz. Bulut, AI, Microsoft Sustainability Manager'ın yanı sıra uçtan uca IT ve OT güvenliğinin gücünden yararlanan bu ortaklığın, enerji sektöründe en yüksek uygulama standartlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynadığına inanıyorum. Şirket olarak gerek AI platformumuz gerekse hizmetlerimiz ile müşterilerimizi ve toplumu olumlu etkilemeye kendimizi gerçek anlamda adadık." - İSTANBUL