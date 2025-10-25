Enerjisa Enerji, Gaziantep'te 'Daha İyi Bir Gelecek' Buluşmalarını Başlattı

Herkes için daha iyi bir gelecek vizyonuyla 2023'ten bu yana verimlilik odaklı çalışmalar yürüten Enerjisa Enerji, Gaziantep Ticaret Odası ve IDEMA iş birliğiyle "Daha İyi Bir Gelecek" buluşmalarının ilkini Gaziantep'te gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Daha İyi Bir Gelecek Platformu, kamu, akademi, iş dünyası, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum ve sanat çevrelerinden paydaşları bir araya getirerek işletmelerin veriye dayalı karar alma mekanizmaları geliştirmelerine olanak tanıyor ve gelecek nesillere daha akıllı, yeşil bir dünya bırakmak için çalışıyor.

Enerjisa Enerji, işletmelerin verimliliğine katkı sunmak amacıyla yerel buluşmalarını başlattı ve ilk olarak Gaziantep'te kamu, akademi, sivil toplum, üniversite öğrencileri ve KOBİ temsilcilerinden oluşan 200'ü aşkın katılımcıyla ortak bir vizyon için buluştu.

Etkinlikte KOBİ'lerin enerji ve operasyonel verimliliklerini artırmaya yönelik dijital araçlar, iyileştirme önerileri ve ücretsiz eğitim imkanları gibi platformun somut faydaları katılımcılara aktarıldı. Gaziantepli KOBİ'lere yönelik yenilikçi dijital çözümler tanıtılırken, FutureBright araştırma şirketi tarafından hazırlanan KOBİ'lerin Veri Analitiği Karnesi raporu da ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu, KOBİ'lerin verimliliklerini artırmalarına destek olmayı ve bu yolda onlara veri temelli karar alma becerileri kazandırmayı öncelikli gördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"KOBİ için Verimlilik ve Veri Analitiği Karnesi raporu, işletmelerin ortalama 6 yıldır dijital araçlar kullanmasına rağmen bu alışkanlığın henüz kurum kültürüne yerleşmediğini gösteriyor. KOBİ'lerin sadece yüzde 14'ü veri analitiği okuryazarıyken, yüzde 90'ı hala Excel gibi temel araçlarla veri yönetimi yapıyor. İşte bu nedenle, kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplumun birlikte hareket etmesi, bu kültürel dönüşümün yaygınlaşmasında kritik rol oynuyor."

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ise, büyümenin anahtarının kaynakları tüketmekte değil, kaynakları akıllıca yönetmekte olduğun altını çizerek, "Gaziantep iş dünyası değişime hazır. Yeter ki bu süreçte elimizi taşın altına hep birlikte koyalım. Kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum olarak omuz omuza verirsek, daha verimli, daha adil, daha sürdürülebilir bir Türkiye'ye ulaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, geleceği şekillendirenin sadece sermaye değil bilgi, veri ve iş birliği olduğunu aktararak, "Bugün burada olmamıza vesile olan Daha İyi Bir Gelecek Platformu tam da bu anlayışın güzel bir örneği. Enerjisa'nın öncülüğünde, IDEMA'nın katkılarıyla yürütülen bu değerli platformla biz geçmişte de birlikte çalıştık. Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek hayallerine ortak olduk." ifadelerini kullandı.