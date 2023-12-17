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Enerjisa Enerji, depremden etkilenen 11 ilin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak

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Enerjisa Enerji, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından kurulan Bölgesel Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Merkezi (RRDC) projesine destek vererek, depremden etkilenen 11 ilin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak.

Enerjisa Enerji, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye, Adana Ticaret Odası, Gaziantep Ticaret Odası ve İhtiyaç Haritası tarafından kurulan Bölgesel Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Merkezi (RRDC) projesinin tanıtım toplantısı Adana'da yapıldı.

Toplantıda, depremden etkilenen 11 ilin ekonomik, sosyal, kültürel ve sivil toplum alanlarında yeniden yapılanması ve kalkınmasını destekleyecek RRDC projesinin detayları paylaşıldı.

Buna göre, RRDC projesi ile bölgedeki işletme ve kurumlar, hibe, çalışma alanı, eğitim, işbirliği ve uygun finansmana erişim gibi konularda desteklenecek.

Proje kapsamında, Adana ve Gaziantep'teki merkezler aracılığıyla deprem bölgesindeki küçük işletmelerin ve ihtiyaçlarının saptanması, desteklerin verilmesi sağlanacak.

Enerjisa Enerji ise Türkiye'nin ekonomik verimliliğine katkı sağlamak amacıyla temmuz ayında hayata geçirdiği "Daha İyi Bir Gelecek" platformunun da desteklediği projenin ekonomik kalkınma ayağını üstlenecek.

RRDC projesinin tek özel sektör paydaşı olarak ekonomik kalkınma alanındaki çalışmalara fon ve destek sağlayacak Enerjisa Enerji, böylece bölgede istihdamın ve ekonomik kalkınmanın ivmelenmesini hedefliyor.

"RRDC projesinin tek özel sektör destekçisi olmanın gururunu yaşıyoruz"

Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, buradaki konuşmasında, "Daha İyi Bir Gelecek" platformu aracılığıyla Türkiye'nin ekonomik verimliliğine yönelik çözümler ürettiklerini söyledi.

RRDC projesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Pınar, "Bir yandan da deprem bölgesinde faaliyet gösteren bir şirket olarak, bu bölgenin daha iyi bir geleceğe hazırlanması için sorumluluk alıyoruz. Biz depremin ilk anından itibaren elektrik şebekesini ayakta tutarak da buradaydık, deprem sonrası da yeniden yapılanma için de buradayız ve hep var olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Pınar, "Paydaşlarımız tarafından titizlikle hazırlanan RRDC projesinin tek özel sektör destekçisi olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu merkezler sayesinde işletmelere destek olunarak tekrar ekonomiye katılımları sağlanacak ve istihdama da önemli bir katkı sunulmuş olacak." ifadelerini kullandı.

"İlgi duyan özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına açık bir platform"

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton da dünyada çok az ülkede özel sektör ve sivil toplumun deprem sonrası Türkiye'de olduğu gibi harekete geçebileceğini dile getirdi.

Vinton, deprem bölgesinde olmalarına rağmen Adana ve Gaziantep ticaret odalarının daha şiddetli yıkımların yaşandığı illerle yaptığı dayanışmaya dikkati çekerek, Bölgesel Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Merkezi fikrinin de bu enerji ve dayanışma örneklerine dayandığını kaydetti.

Bölgede barınma gibi ihtiyaçların yanı sıra işgücünün desteklenmesinin de önemine işaret eden Vinton, "Bölge genelinde, özellikle küçük ölçekli işletmelerin ağır hasar aldığını görüyoruz. Vasıflı işgücü sıkıntısı yaşandığını biliyoruz." dedi.

Vinton, RRDC projesi aracılığıyla deprem bölgesine yönelik desteklerin daha da yaygınlaşmasını umduklarını belirterek, "Bu açık bir platform. İlgi duyan özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılabileceği bir platform." ifadesini kullandı.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ise deprem bölgesinin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapmak üzere Gaziantep ve Adana ticaret odaları bünyesinde kurulan merkezin temelindeki güç birlikteliğinin önemini vurguladı.

Yıldırım, RRDC paydaşlarının her birinin projeye girdi olarak sunduğu kendine has değerleri olduğunu, merkezin de bu girdilerin en verimli sonuçlara ulaşması için koordinasyonu sağlayacağını söyledi.

Yeniden yapılanma sürecinde hedefin, sadece hasarı tamir etmek değil sürdürülebilir bir ekonomi olması gerektiğini kaydeden Yıldırım, merkezin bölgeyi geleceğe hazırlamayı da misyon edindiğini ifade etti.

Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram da depremin neden olduğu yaraların sarılması için ilk günden bu yana çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Bayram, depremden etkilenen her ilin kendine özel ihtiyaçları bulunduğunu ifade ederek, "Ticaretin devam etmesi için 11 ilin desteklere ihtiyacı var." dedi. Bu kapsamda işbirliğinin önemine değinen Bayram, Türkiye ekonomisinin yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan 11 ilin desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram ve İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı Mert Fırat tarafından projeye ilişkin imzalar atıldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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