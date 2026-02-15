Enerjide Bağımsız Türkiye Hedefi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bizim hedefimiz, Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak, dışa bağımlılıktan kurtarabilmek. Bunun her alana yansıması olacak." dedi.

Bakan Bayraktar, kentteki programları kapsamında Mersin Valiliğini ziyaret etti.

Şeref Defteri'ni imzalayan Bayraktar, Vali Atilla Toros ve kent protokolü ile toplantı yaptı.

Programın ardından AK Parti Mersin İl Başkanlığı'na geçen Bayraktar, İl Başkanı Adem Aldemir ve parti yöneticileriyle görüştü.

Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, Mersin'in en çok ziyaret ettiği illerden biri olduğunu söyledi.

Partililerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayraktar, şöyle konuştu:

"Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Mersin'de enerji açısından birinci gündem maddemiz oldu. Türkiye'nin 70 yıllık rüyası, hedefi Akkuyu'da inşallah vücut buluyor. Türkiye'nin enerjisine enerji katacak, elektriğimizin yüzde 10'unu karşılayacak o büyük proje, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük projesi Mersin'de hayata geçiyor. Dolayısıyla biz, bütün mesaimizi oraya ayırdık. Onun için buralara defaatle gelmemize rağmen maalesef sizlerle buluşamamıştık ama bugün bu hasreti bitirdiğimiz için büyük bir memnuniyet duyuyorum."

Mersin'in her yönüyle büyük potansiyele sahip olduğunu belirten Bayraktar, kentin enerji alanında da adını hem Türkiye hem dünyada duyuracağını anlattı.

Bayraktar, kentin nüfusunun artmasıyla enerji altyapısına yönelik ihtiyaçların da çoğaldığına dikkati çekerek, "Biz de şehrimizdeki bu sorunları, sıkıntıları nasıl giderebiliriz, çözümler üretebiliriz onlarla ilgili özellikle bu sabahtan itibaren istişarelerimizi tekrar yaptık. Verimli toplantılar yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah bunların neticelerini sizler de hissedeceksiniz." diye konuştu.

Türkiye'nin, enerji alanındaki hedeflerini değerlendiren Bayraktar, "Türkiye, enerjide ortaya çok büyük bir iddia koyuyor, çok büyük bir hedefle yola çıkıyor. Bizim hedefimiz, Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak, dışa bağımlılıktan kurtarabilmek. Bunun her alana yansıması olacak." dedi.

"Dışa bağımlılığımızı günden güne azaltacağız"

Bayraktar, gelecek dönemde enerjiye talebin daha da artacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye denizlerinde ve karalarında doğal gaz, petrol arıyor, yurt içinde ve dışında arıyor. İnşallah bugün öğleden sonra Taşucu'nda çok özel bir törene şahitlik yapacağız. Dolayısıyla petrolünü, doğal gazını arayan, üreten, Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üreten, Karadeniz'in derinliklerinden kendi doğal gazını çıkarıp 4 milyon haneye sunan bir Türkiye haline geldi ülkemiz. Çok kısa bir süre içerisinde... İnşallah üretimimiz daha da artacak ve bu alandaki dışa bağımlılığımızı günden güne azaltacağız."

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin kente sunacağı katkılara değinen Bakan Bayraktar, "Mersin şu anda net ithalatçı bir şehrimiz yani ürettiği elektrikten daha çoğunu tüketiyor ama Allah'ın izniyle Akkuyu devreye girdiği gün itibarıyla Mersin, elektrik ihracatçısı bir şehrimiz haline geliyor. Türkiye'nin enerjisine enerji katacak, inşallah ekonomisine güç kattığı gibi bu alanda da gerçek örnek, önemli illerimizden biri haline gelecek. Bunun etrafında da tabii inşallah sanayi, özellikle üretim, istihdam, bu anlamda da inşallah gençlerimize çok farklı iş kapıları da burada açılmış olacak." ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmaların kente ve ülkeye faydalı olmasını dileyen Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Biz, gece gündüz demeden, yorulmadan, durmadan mücadeleye devam edeceğiz. Şuna inanıyorum, Türkiye bu enerjideki dışa bağımlılığını kırdığı anda işte o zaman hakikaten çok daha güçlü bir ekonomiye sahip, çok daha bölgesinde ve dünyada sözü geçen bir ülke haline gelecek. Biz, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde büyük bir ısrarla, inançla, güçlü bir kararlılıkla bu hedefe erişeceğimize yürekten inanıyorum."

AK Parti İl Başkanı Aldemir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde yollarına devam ettiklerini belirterek, Mersin'in altyapısıyla enerji kenti haline geleceğini söyledi.

Bayraktar'a programlarında AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı ve Hasan Ufuk Çakır eşlik etti.