Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararları Alındı

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Meşetepe HES üretim tesisinin yapılması amacıyla Şırnak'ta bulunan bazı taşınmazlar ile Pervari A Regülatörü ve HES üretim tesisinin yapılması amacıyla Van'da bulunan bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

EPDK, Bozüyük RES elektrik üretim tesisinin kapasite artışının sağlanması için ve Yeldeğirmeni DRES RES elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla Bilecik'te bulunan bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Dereköy Regülatörü ve HES (Yardımcı Kaynak GES) üretim tesisinin yapımı amacıyla Antalya'da bulunan bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılacak.