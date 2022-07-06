Enerji kaynakları ve enerjide verimliliğin artırılmasına yönelik yönetmelikte değişiklik - Haberler

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Enerji kaynakları ve enerjide verimliliğin artırılmasına yönelik yönetmelikte değişiklik

AA - Gülşen Çağatay - Ekonomi
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Enerji kaynakları ve enerjide verimliliğin artırılmasına yönelik yönetmelikte değişiklik

Kurulu gücü 20 megavat ve üzeri olan termik santrallerde atık ısıların farklı sektörlerde ısıtma ve soğutmada değerlendirilmesine yönelik enerji etütleri yapılacak veya şirketlere yaptırılacak.

Kurulu gücü 20 megavat ve üzeri olan termik santrallerde atık ısıların farklı sektörlerde ısıtma ve soğutmada değerlendirilmesine yönelik enerji etütleri yapılacak veya şirketlere yaptırılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından "Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kurulu gücü yirmi megavat ve üzeri olan termik santrallerde atık ısıların öncelikle binalarda ısıtma ve soğutma amaçlı kullanımının yanı sıra sanayi, tarımsal üretim, su ürünleri yetiştiriciliği, soğuk hava depoları ve tatlı su üretimi gibi sektörlerde de değerlendirilmesine yönelik enerji etütleri yapılacak veya şirketlere yaptırılacak.

Toplam 20 megavat ve üzeri ısıl enerji ihtiyacı olan yeni kurulacak veya büyük rehabilitasyon geçirecek endüstriyel işletmelerde kojenerasyon sistemlerinin uygulanmasına yönelik fizibilite etütleri yapılacak.

Hazırlanan nihai fizibilite etüt raporları çalışmanın yapıldığı yılı takip eden yılın mart ayı sonuna kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına iletecek.

Ayrıca, ticari, kamu ve hizmet binaları, endüstriyel işletmeler, elektrik üretim tesisleri ve organize sanayi bölgeleri, ilgili madde kapsamında bildirimlerini her yıl mart sonuna kadar bakanlığa iletecek.

Yıllık toplam enerji tüketimi beş yüz "ton eşdeğer petrol (TEP)" ve üzeri olan, bir veya birden fazla merkezde ısı üretimi gerçekleştirerek birden fazla binaya ısı dağıtımını sağlayan ısıtma ya da soğutma şebeke yönetimleri, bakanlık tarafından belirlenen formata uygun olarak her yıl mart sonuna kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bildirimde bulunacak.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi

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