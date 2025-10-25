Haberler

Enerji Bakanı Bayraktar, TPAO Ar-Ge Merkezi'nin Enerji Bağımsızlığına Katkılarını Vurguladı

Enerji Bakanı Bayraktar, TPAO Ar-Ge Merkezi'nin Enerji Bağımsızlığına Katkılarını Vurguladı
Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya üzerinden TPAO Ar-Ge Merkezi'nin rolünü anlatarak, yerli ve milli kaynakların ekonomiye kazandırılması için yapılan çalışmaların önemini belirtti. Merkez, petrol ve doğal gaz analizlerini yerli imkanlarla gerçekleştiriyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından Türkiye Petrolleri (TPAO) Ar-Ge Merkezi'ne ilişkin bir video paylaşarak "Petrol ve doğal gaz jeolojisi ve teknolojileri alanında, Türkiye'nin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu analizleri en yüksek standartlarda yerli imkanlarla gerçekleştiriyoruz. Rezervuarların dilini çözüyor, enerji bağımsızlığımıza güç katıyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yerli ve milli kaynakların ekonomiye kazandırılması amacıyla yapılan çalışmalar devam ederken Türkiye Petrolleri (TPAO) AR-GE Merkezi de kuyulardan çıkarılan petrol ve doğal gazın analizinde önemli bir görev üstleniyor. Sahadan gelen örnekler, ilk olarak TPAO Ar-Ge Merkezi'nde analiz ediliyor ve keşfin kapısını aralıyor.

Türkiye'nin kamu sermayeli ilk AR-GE Merkezi olarak faaliyetlerini yürüten TPAO Ar-Ge Merkezi, enerji bağımsızlığı yolunda kritik bir rol üstleniyor. Yerli petrol ve doğal gaz üretimi için arama ve sondaj çalışmaları sürerken kuyudan gelen örnekler, ilk olarak bu merkezde inceleniyor.

"Enerji bağımsızlığımıza güç katıyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından TPAO Ar-Ge Merkezi'ne ilişkin bir video paylaşarak "Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefiyle yürüdüğümüz bu yolda, TPAO Ar-Ge Merkezimiz petrol ve doğal gaz keşiflerinde kritik bir rol üstleniyor. Petrol ve doğal gaz jeolojisi ve teknolojileri alanında, Türkiye'nin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu analizleri en yüksek standartlarda yerli imkanlarla gerçekleştiriyoruz. Rezervuarların dilini çözüyor, enerji bağımsızlığımıza güç katıyoruz. Yerli mühendislik, ileri teknoloji, güçlü Türkiye" ifadelerini kullandı.

"Tüm analizler gerçekleştirilebiliyor"

TPAO Ar-Ge Merkezi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi veren TPAO Ar-Ge Merkezi Daire Başkan Yardımcısı Aksel Tuğba Türkecan ise, petrol jeolojisi ve petrol teknolojisi alanında ihtiyaç duyulan tüm analizleri ve teknik çalışmaları TPAO Ar-Ge Merkezi'nde en yüksek teknolojiyle hayata geçirdiklerini söyledi. Türkecan, "Birçok dev petrol şirketi kendi analizlerini dışarıdan danışmanlık hizmeti olarak alıyor ama biz ihtiyacımız olan tüm analizleri, merkezimizde gerçekleştirebiliyoruz" diye konuştu.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi Candan Kızılırmak da, "Merkez olarak, yerin yüzlerce hatta binlerce metre derinliklerinde bulunan rezervuarların dilini anlamaya çalışıyoruz. Yerin derinliklerinden gelen bu kayaç, petrol, su ve gaz numunelerini, dünya çapında kullanılan cihazlar ve akredite yöntemlerle analiz ederek yer altının karakterizasyonunu sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Jeoloji Mühendisi Hasan Çağlar Üstün ise numunelere yapılan analizlerin bazılarının sadece TPAO Ar-Ge Merkezi'nde yapılabildiğine dikkat çekerek "Bu da bizi, bu alanda tek adres haline getiriyor" diye konuştu.

Simülasyon ile uzman eğitimi

TPAO Ar-Ge Merkezi, bünyesinde barındırdığı Kuyu Kontrolü Eğitim Merkezi ile de sondaj güvenliğini artıracak olan nitelikli uzmanlar yetiştiriyor. Eğitim merkezinde, gerçeğe yakın şartlarda eğitim imkanı sunan bir simülatör de kullanılıyor. Böylece, alınan teorik eğitim de pratiğe dönüştürülüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
