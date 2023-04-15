Endüstriyel avcılık yapan balıkçılar için av yasağı başladı

ENDÜSTRİYEL avcılık yapan balıkçılar için av yasağı başladı. Son kez ağ atan balıkçıların döndüğü Gürpınar halinde yoğunluk yaşandı.

15 Nisan'dan itibaren Türkiye denizlerinde büyük ebatta motorlar ve gırgırlar için av yasağı başladı. Son kez ağ atan balıkçılar Gürpınar Balık Hali'ne döndü. Son mezatta yoğunluk yaşandı.

"UFAK TEKNELER DEVAM EDİYOR"

"FİYATLAR YÜKSELEBİLİR"

"PALAMUT, ÇİNAKOP VE İSTAVRİT ÇOK GELDİ"

İBB Gürpınar Hali Vardiya Amiri Erkan Aras de "Bu sene gayet güzel oldu. Hamside biraz az verim alındı. Onun haricinde palamut, çinakop, istavrit gayet güzel, gayet düzenli bir şekilde İstanbulumuza geldi. Bu ürünlerin hepsi de düzenli bir şekilde satıldı. Fiyat anlamında güncel dönemin getirdiği bazı fazlalıklardan dolayı balık pahalı gibi gözüktü ama balık normalde kırmızı et ve beyaz ete bakarsanız yine çok altta kaldı. Aslında balık çok çok ucuz" diye konuştu.