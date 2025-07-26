Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı: 48 adet KAAN için imzalar atıldı

Türkiye, Endonezya ile milli muharip uçak KAAN'ın 48 adetinin tedariği konuşundan anlaşma sağladı ve imzalar atıldı.

İstanbul'daki Savunma Sanayii Fuarı'nda gerçekleşen imza töreni ile savunma sanayinde dev bir adım atıldı. Anlaşma, Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ve sanayii anlaşması olarak tarihe geçti. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Uzun soluklu bir iş birliğinin en önemli adımlarından biri. Yaptığımız çalışmaların karşılığını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyada var olandan daha iyisini yapmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Teslimatların 120 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

ANLAŞMAYI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Satışa yönelik ilk anlaşma, Endonezya'da düzenlenen INDO Defence 2025 fuarında gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu gelişmeyi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu:

"Millî muharip uçağımız KAAN ile ilgili çok önemli ve güzel bir gelişmeyi milletimle paylaşmak istiyorum… Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek. KAAN'ın üretiminde Endonezya'nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak. Yerli ve millî savunma sanayimizin kaydettiği gelişmeyi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ortaya koyduğu irade ile anlaşmanın imzalanmasında büyük pay sahibi olan değerli mevkidaşım Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya selam ve teşekkürlerimi iletiyorum."

Türkiye tarafından millî imkanlarla tasarlanan, geliştirilen ve üretilen millî muharip uçak KAAN'ın genel özellikleri: