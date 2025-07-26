Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı: 48 adet KAAN için imzalar atıldı

Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı: 48 adet KAAN için imzalar atıldı
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Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı: 48 adet KAAN için imzalar atıldı
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İstanbul'daki Savunma Sanayii Fuarı'nda, Türkiye'den Endonezya'ya 48 adet milli muharip uçak KAAN'ın satışı için imza töreni düzenlendi. Bu anlaşma ile cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı gerçekleşmiş oldu.

Türkiye, Endonezya ile milli muharip uçak KAAN'ın 48 adetinin tedariği konuşundan anlaşma sağladı ve imzalar atıldı.

İstanbul'daki Savunma Sanayii Fuarı'nda gerçekleşen imza töreni ile savunma sanayinde dev bir adım atıldı. Anlaşma, Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ve sanayii anlaşması olarak tarihe geçti. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Uzun soluklu bir iş birliğinin en önemli adımlarından biri. Yaptığımız çalışmaların karşılığını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyada var olandan daha iyisini yapmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Teslimatların 120 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı: 48 adet KAAN için imzalar atıldı

ANLAŞMAYI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Satışa yönelik ilk anlaşma, Endonezya'da düzenlenen INDO Defence 2025 fuarında gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu gelişmeyi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu:

"Millî muharip uçağımız KAAN ile ilgili çok önemli ve güzel bir gelişmeyi milletimle paylaşmak istiyorum… Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek. KAAN'ın üretiminde Endonezya'nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak. Yerli ve millî savunma sanayimizin kaydettiği gelişmeyi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ortaya koyduğu irade ile anlaşmanın imzalanmasında büyük pay sahibi olan değerli mevkidaşım Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya selam ve teşekkürlerimi iletiyorum."

Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı: 48 adet KAAN için imzalar atıldı

Türkiye tarafından millî imkanlarla tasarlanan, geliştirilen ve üretilen millî muharip uçak KAAN'ın genel özellikleri:

  • Kanat açıklığı: 14 m
  • Yükseklik: 6 m
  • Uzunluk: 21 m
  • Azami hız: 1,8 Mach
  • Supercruise kabiliyeti
  • Düşük görünürlük ve kızılötesi iz
  • Dahili silah yuvası
  • Yüksek durumsal farkındalık
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (41)

Haber YorumlarıMehmet:

buda bişeymi Türkiye İngiltere ile 40 adet eurofighter alışı için imza attı... soru şu elimizde satacak kaan varsa neden 40 adet eurofighter alıyoruz ? ekonomikse neden kaan üretiyoruz, pahalı ise neden kaan a değilde ingiltereye para bağlıyoruz.

Yorum Beğen132
Yorum Beğenme83
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıemrahercan80:

Her uçağın kendine ait manevraları, birbirinden farklı üstünlükleri var.

yanıt23
yanıt13
Haber Yorumlarım75x5rwggc:

işte aradığım yorum :)

yanıt15
yanıt18
Haber Yorumlarıosman aspirin:

Oksijen önemli kullanmanı tavsiye ederim.

yanıt14
yanıt7
Haber Yorumlarıgunay yanug:

emrahercan80 salak olduğunu belli etme .... tüh anladılar hem salak hem koyun

yanıt2
yanıt3
Haber Yorumlarıtolgn:

HEPSI YALAN

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme58
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgunay yanug:

yalan kelimesi az bile, akpnin palavraları

yanıt3
yanıt8
Haber Yorumlarımuhammet enes özbey:

Bu Ülkenin en büyük ihracat rekorudur. baklava kuyularına şerbetli tatlılara benzemez

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme34
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMirhan:

muhammet enes özbey: AYAK KABI KUTULARI, TONLARCA ALTINI AMERİKA'YA UÇTU DEMEYE UNUTTUN;)))

yanıt7
yanıt5
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Sayın makarnacılar bu rekor sarayın kaç günlük masrafıdır hesapladınız mı

yanıt0
yanıt0
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