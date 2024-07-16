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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonların heyecanla beklediği teklif bugün Meclis'e sunuluyor

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En düşük emekli maaşlarına yönelik zam çalışmasında sona gelindi. AK Parti kurmaylarının etki analizleri ve maliyet hesaplarıyla belirledikleri rakam dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştırılırken bugün ise Meclis'e sunulacak. Ankara kulislerinde halen 10 bin TL olan en düşük emekli aylığının 12 bin TL'ye yükseltilmesine kesin gözüyle bakılırken, rakamın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inisiyatifi ile 12 bin 500 TL'ye çıkarılabileceği de konuşuluyor.

Ak Parti, en düşük emekli aylığının bütçe desteğiyle yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi bugün uzun süredir üzerinde çalıştığı vergi paketi teklifi içinde TBMM Başkanlığı'na sunacak. İlgili bakanların ve AK Parti kurmaylarının yapılan etki analizleri çerçevesinde alternatifli olarak belirlediği artış tutarları, bütçeye getireceği maliyet hesabı ile birlikte dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.

RAKAM 12 BİN 500 TL'YE ÇIKARILABİLİR

Kulislerde en düşük emekli aylığının 12 bin TL'ye yükseltileceği konuşulurken, rakamın, teklifin bugün Meclis'e sunulmasından önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inisiyatifi ile 12 bin 500 TL'ye çıkarılabileceği de ifade ediliyor.

KABİNEDEN MÜJDE ÇIKABİLİR

Düzenleme yapılmadıkça temmuz ayı zammından yararlanamayacak yaklaşık 1.8 milyon emeklinin gözü bu çerçevede bugün Meclis'te olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısından ise depremzedelere, deprem konutu bedelinde indirim ve ödeme kolaylığı müjdesi çıkabileceği belirtiliyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonların heyecanla beklediği teklif bugün Meclis'e sunuluyorAK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler.

AK PARTİLİ GÜLER: ETKİ ANALİZLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞTIK

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, dün CNN Türk canlı yayınında en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik soruları yanıtlamıştı. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş ile bir araya gelip konuyu değerlendirdiklerini belirten Güler şunları kaydetmişti; "Bakanlıklarımızın etki analizleri üzerinde çalıştık. Emeklilik sistemimize getireceği yük, bunun karşılığındaki bütçe imkanları nedir? Çünkü aynı zamanda bunun bütçe karşılığının da belirlenmesi gerekiyordu. Bununla ilgili analizleri toparladık ve ortaya bazı rakamlar çıktı. İnşallah bu akşam (dün) Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Son rakamlarıyla beraber tahmin ediyorum vergi düzenlemesiyle birlikte inşallah yarın (bugün) Meclis Başkanlığı'mıza bunun arz etmeyi planlıyoruz" dedi.

"ŞU ANDA BİR RAKAM SÖYLEMEM DOĞRU OLMAZ"

En düşük emekli maaşının ne olacağının sorusuna ise Güler, şu yanıtı verdi: "Şu anda bir rakam söylemem doğru olmaz. Bazı alternatifler var çünkü. Bütçe karşılığı ve sürdürebilirliği önemli. Çünkü bizim Orta Vadeli Program ile beraber enflasyonla sıkı bir mücadele yürütüyoruz. Bunlara da bir şekilde yük getirmeden, herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermeden de bunu sürdürmemiz lazım. Sürdürülebilirlik bizim en önemli etkenimiz. Bütçe dengeleri en önemli burada bakış açımız ve bütçe karşılığını çok iyi belirlememiz lazım. Birkaç alternatif olduğu için inşallah yarın (bugün) bunu aziz milletimizle de paylaşırız. TBMM'ye sunulacak kanun teklifimiz içinde yer alacak."

Şu anda en düşük emekli aylığının Hazine'den destekle 10 bin TL'ye tamamlandığını hatırlatan Güler, "Bunda da aynı şekilde, ortaya çıkacak rakamın tamamlanması suretiyle bir çalışma yürütüyoruz. Geçmiş dönemdeki uygulama neyse aynı şekilde devam ettireceğiz" ifadesini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (10)

faruk merttürk:

Meclise sunuluyor derken?

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NEFER OGLU:

Yani bu ay zam yok demek.

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faruk merttürk:

Bilmediğimiz başka bir meclis mi var?

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NEFER OGLU:

aman ne heyecan ne heyecan. sadaka kadar bir artırımı sanki dev bir zam gibi tanıtmak aylardır. üstüne üstlük alay edercesine. bunlar ya milletle alay ediyor. yada kaybetmek için elinden geleni yapıyorlar. arkanda kimse kalmadı artık pes et teslim ol Ortağına. biraz da onlar çiksin bu AZİZ milleti...

7
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Yakup SGZ:

17.000 olursa belki bir işe yarar İnsanını yaşatki devlet te yaşasın

6
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faruk merttürk:

Kendi insanlarını yaşatıyorlar zaten. Bizide fazlalık olarak görüyorlar.

yanıt2
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Abdullah Atik:

Bulgaristan emekli maaşı 380€, Leva Euro kuru gram değişmiyor bizde dalgalı kur seyredlyor .koskoca Türkiyede herşeyin en pahalısını yiyoruz en pahalı araba bizde en yüksek vergi ödüyoruz ne alırsan bi kendine alıyorsun bide devlete yani cebindeki paranın yarısı devletin …

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Feda Meleni:

o parayla kendileri gecinsin kriz falan kalmaz ülke 3 ayda çağ atlar

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Sami İşgören:

ocak ayında emekliler için iyileştirmeyi temmuzu bekleyin deyip durdular.9720 gün ssk pirim ödemem var.bakacaz temmuz geldi,enflasyon oranında zam yaptık derse reis hiç şaşırmam çünki 21 yıldır böyle uyutulduk.

3
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Alim Karaca:

Gerçekten bu haberlere yorum yapsakmi bilemedim sanki bizimle dalga gecilmekte hissi uyandi bende yada benmi yaniliyorum

0
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