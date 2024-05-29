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Emlakçılardan Yetki Belgesi İsteyin

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Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, vatandaşları kira veya satış gibi durumlarda irtibat kurdukları emlakçılardan yetki belgesini sormaları konusunda uyardı. Ayrıca, internet portallarında ve sosyal medyada kapora göndermemeleri gerektiğini belirtti.

Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, vatandaşların kira veya satış gibi durumlarda irtibat kurdukları emlakçılardan yetki belgesini mutlaka sormalarını isteyerek, "Hem internet portallarında, hem sosyal medyada talep edilmesi halinde asla ve asla kapora göndermeyin" dedi.

Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, son dönemde gerek ev kiralamak, gerekse ev satın almak isteyen vatandaşların dolandırıldığına dair şikayetler aldıklarını söyledi. Bu tür mağduriyetlerin önüne geçmek için vatandaşlardan, irtibat kurdukları emlakçıların yetki belgelerini mutlaka görmelerini isteyen Canpolat, yüz yüze görüşme yapmadan, satın alınacak veya kiralanacak mülkü görmeden kapora adı altında herhangi bir ödeme yapmamalarını tavsiye etti.

Ticaret Bakanlığının emlakçıların mağduriyetleri gidermek adına 14 Mayıs'ta bir yönetmelik yayınladığını ifade eden Canpolat, "Buna göre 14 Mayıs 2024'ten önce Maliye Bakanlığı ya da oda kaydından herhangi birinin olması emlakçılık mesleğine adım atacak meslektaşlarımıza diğer evraklarının toparlanması noktasında kolaylık sağladı. Mesleğimizde üniversite mezunlarına 6 ay, lise mezunlarına 1 yıl staj zorunluluğu, deneyim şartı zorunluluğu vardı. Yönetmelik, bu durumdan mağdur meslektaşlarımızın muaf olmasına, müktesebattan faydalanmasına sebep oldu. Böylelikle belirtilen tarihten önce kaydı olanlar yetki belgeli resmi emlakçı olarak işlerini sürdürecekler. Ama bu tarihten sonra ofis açanlara, aynı staj şartı ve deneyim şartı devam edecek" dedi.

"Emlakçılara yetki belgesini mutlaka sorun"

Canpolat, yetki belgelerinin emlakçıların 'güvenilir emlakçı' olduğunu kanıtladığını söyledi. Bu nedenle vatandaşların kira ve satış gibi durumlarda irtibat kurdukları emlakçılara yetki belgesini mutlaka sormalarını isteyen Canpolat, şöyle devam etti:

"Kötü niyetli kişiler, yetki belgeli resmi emlakçımızın girmiş olduğu internet portallarındaki ilanları kopyala yapıştır yöntemiyle yayınlıyorlar. 20-25 bin TL'ye kiralık daireyi yarı fiyatına ilan girerek vatandaşımızın ilgisini çekiyorlar. Telefonla irtibat kuranlara da 'şu an 7-8 tane talipli sırada, eğer siz bu daireyi düşünüyorsanız, vereceğimiz IBAN'a kapora atarak bu kiralık daireye sahip olabilirsiniz' diyorlar. Birçok vatandaşımız bu tür dolandırıcılar tarafından mağdur edildi."

Canpolat, vatandaşları hem internet portallarında, hem sosyal medyada talep edilmesi halinde asla ve asla kapora göndermeleri konusunda uyardı.

Ticaret Bakanlığının 1 Kasım 2023'te yürürlüğe giren yönetmeliğiyle yetki belgesi olmadan emlak portallarında ilan yayınlayanların ağır cezalarla karşılaştığını vurgulayan Canpolat, "Meslektaşlarımız, evini kiraya veren veya satan mülk sahiplerinden yetkilendirme sözleşmesi alarak ilan girmeye başladı. Dolandırıcılığın önüne geçip halkın mağdur olmaması için hem yetkilendirme sözleşmesi alıyoruz, hem de yetki belgesi ile internet portallarına ilan girişi yapıyoruz" diye konuştu.

"En etkili çözümün emlakçı ile yüz yüze görüşmek"

Vatandaşları yetki belgesi olmayan hiçbir emlak ofisiyle çalışmamaları konusunda uyaran Canpolat, özellikle internet portallarında, sosyal medya mecralarında normal rakamın altında veya yarısında bir fiyat gördükleri zaman mutlaka şüphelenmeleri gerektiğini kaydetti. Bu tarz bir durumla karşılaşmaları halinde de en yakın emlakçılar odasına, ticaret odasına, emniyete veya savcılığa müracaat ederek durumu bildirmelerini öneren Canpolat, "Bugün resmi bir emlakçı, yetki belgesi olan bir gayrimenkul danışmanı, sorumlu emlak danışmanı, internet portalları ve sosyal medyadan asla kapora talep edemez, suçtur. Kiraya vereceği ya da satacağı daireyi, sunumunu yapmadan, göstermeden, ofisinde ağırlamadan, alıcı ve satıcıyı karşı karşıya getirmeden, sözleşmesini, protokolü yapmadan kapora alma lüksü yok" dedi.

Bu konuda en etkili çözümün emlakçı ile yüz yüze görüşmek olduğuna dikkat çeken Canpolat, "Vatandaşlarımız, mağdur olmamaları için kiralayacağı ya da satın alacağı mülkü internet portallarında gördükten sonra randevusunu alıp kesinlikle ofiste buluşup yeri görüp, yerin sunumunu aldıktan sonra o ofisin resmi emlakçı olup olmadığına, maliye kaydının, sicil kaydının, oda kaydının ve yetki belgesinin, tüm evraklarının tam olup olmadığına bakmalı" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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