Emlak vergisindeki fahiş artışla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat

Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren emlak rayiç bedel ve vergi artışları netleşmeye başladı. 2026-2029 döneminde geçerli olacak yeni birim değerler, özellikle büyükşehirlerde ve turizm bölgelerinde beklenenin çok üzerinde artışlar içeriyor. İstanbul'da belli bölgelerde rayiç bedel ve emlak vergileri ortalama 10-15 kat artarken, Başakşehir'in bazı bölgelerinde artış yüzde 5000'i bulacak.

"İZİN VERMEYECEĞİZ"

Kamuoyunda tepki çeken bu düzenleme sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, yazılı açıklama yaptı. Demir, 2026 yılında uygulanacak emlak vergilerinde vatandaşın mağdur edilmesine izin verilmeyeceğini vurguladı.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sürecin titizlikle takip edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen, ancak bizim uzun süredir yakından takip ettiğimiz emlak vergisine esas alınan arsa rayiç bedellerindeki tartışılan artışlar konusunda milletimizin endişelerini yakından biliyoruz. 2026 yılında uygulanacak emlak vergilerinin, gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşımızın sıkıntıya düşmesine asla izin vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak bu süreci en ince ayrıntısına kadar takip ediyoruz. Tüm Türkiye'de yapılan rayiç bedel tespitlerini, artış oranlarını ve bunların vatandaşımıza yansımalarını titizlikle inceliyoruz.

"MAĞDURİYETLERİN ÖNÜNÜZE GEÇECEĞİZ"

Şunu herkes bilmelidir ki; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yasal ve idari düzenlemelerle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçeceğiz. Bizim önceliğimiz, milletimizin hakkını korumak, adaleti tesis etmek ve belediyecilikte hizmeti vatandaşımızın omuzlarına yük bindirmeden sürdürebilmektir. AK Parti'nin belediyecilik anlayışı, vatandaşına yük değil nefes aldıran bir anlayıştır. Bu meselede de milletimizin yanındayız, mağduriyet yaşanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz."

DMM'DEN EMLAK VERGİSİ İDDİALARINA YANIT

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, emlak vergileri ile ilgili iddialar sonrası açıklama yapmıştı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada 'emlak vergilerine' ilişkin kamuoyunu yanıltıcı paylaşımlar yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında 'emlak vergilerine' ilişkin kamuoyunu yanıltıcı paylaşımlar yapıldığı görülmektedir. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına aşağıdaki açıklamanın paylaşılması gereği hasıl olmuştur: 1986 yılından bu yana emlak vergileri belediyelerin geliridir. Bu vergilerden genel bütçeye herhangi bir pay alınmamaktadır.

Gündeme getirilen emlak vergisi değişimleri ise belediyeler nezdinde kurulan Arsa Takdir Komisyonları tarafından yapılan değer takdir işlemlerinden kaynaklanmaktadır.

Emlak vergisi; arsa metrekare birim değerleri ve inşaat maliyet bedelleri esas alınarak hesaplanmaktadır. Arsa metrekare birim değerleri, belediyelerde kurulan Arsa Takdir Komisyonları tarafından belirlenmektedir. Kamuoyunun emlak vergisi ile ilgili yapılan yanlış bilgilendirmelere itibar etmemesi önemle duyurulur."