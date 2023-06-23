Eminönü'nde Bayram Alışverişi Yoğunluğu

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, vatandaşlar alışveriş yapmak için Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı'na akın etti. Vatandaşların özellikle lokum, şeker ve kuruyemiş dükkanlarında yoğunluk oluşturduğu görüldü. Eski bayramlarla kıyaslama yapan esnaflar, yoğunluğun az olduğunu belirterek şu anki durumdan da memnun olduklarını ifade ediyor. Çarşıda lokumun kilogram fiyatı çeşidine göre değişiklik gösterirken, bir kilo klasik lokumun fiyatı 55-60 lira arasında değişiyor. Kuruyemiş ise 80 lira ile 200 lira arasında değişiklik gösteriyor. Çarşıda zeytin fiyatları 100 lira ile 200 lira arasında satılırken, peynir fiyatları ise 75 lira ile 250 lira arasında. Alışverişe gelenler fiyatların yüksek olduğunu ifade ederken esnaf ise fiyatların normal olduğunu belirtiyor.

"FINDIK, BADEM VE KAJUNUN KİLOSU 250 LİRADAN BAŞLIYOR"

Eminönü'nde esnaflık yapan Ayhan Dengin, "Vatandaşın şu an yoğunluğu yok. Yoğunluk Cumartesi-Pazar günleri olur. Bayramdan önceki hafta sonu yoğunluk olur. Şimdi normal kitle. Yani havada sıcak olduğu için malum insanlarda sıcakta çıkmıyor. Hafta sonu yoğunluk bekliyoruz. Fiyatlarımız, hayat standartlarına göre normal. 1 kilo lokum 60 lira. Toz şekerin kilosu 40 lira. Bayramların olmazsa, olmazı dediğimiz kahvelerin yanına genelde fındıklı, antep fıstıklı, hindistan cevizli ve narlı ile kadayıflı güzel bir lokum 60 lira gayet makul. Kuruyemiş fiyatlarımızda gayet normal. Fındık, badem, kajunun kilosu 250 liradan başlıyor" dedi. Tatlı dükkanı sahibi Ahmet Üstündağ ise "Genel manada memnunuz. Ama bir durgunluk var bu aralar. Bayrama yakın gibi değil açıkçası. Hafiften bekliyoruz yoğunluk, çok derecede değil. Çünkü Kurban bayramı olduğu için bayram tatili de 9 gün, vatandaş memleketine gitti. Bundan daha iyi olur diye düşünüyorum hafta sonu. Genelde vatandaşlar karışık tatlıları tercih ediyorlar. Karışık yapıyoruz bizlerde. Fıstıklı baklavalarımız 330 lira, cevizli 290 lira, karışık yapıyoruz 280-300 lira arası. Durumuna göre fıstığına göre değişiyor" dedi.

"FİTAYLAR ÇOK PAHALI, BÜTÇEM YETTİĞİ KADAR ALDIM"