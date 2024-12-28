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Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar

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Türkiye gazetesinin derlemesine göre, Aralık ayı enflasyonunun yüzde 1,72'den fazla gelmesi durumunda emekli ve memur için zam oranları değişebilir. Farklı zam senaryoları masada bekliyor.

Asgari ücret sürpriz bir kararla beklenenden erken açıklandı ve 7 milyon asgari ücretlinin 2025 maaşı 22 bin 104 lira oldu. Yüzde 30 artış pek çok kesim tarafından yetersiz görülürken, gözler emekli ve memur maaşına çevrildi.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası anketine göre piyasa katılımcıları, aylık enflasyonun aralıkta yüzde 1,72 olacağını öngördü. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında toplam enflasyon yüzde 14,57 olarak hesaplandı. Beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,54 civarında hesaplanıyor. Enflasyon yüzde 2 gelirse, 6 aylık enflasyon yüzde 16,86'ya çıkıyor. Memur ve emekli zammında belirleyici olan enflasyon farkı ise yüzde 6,24 olacak. Enflasyonun yüzde 2,5 olması halinde ise 6 aylık enflasyon yüzde 17,43'e yükseliyor. Enflasyon farkı ise 6,76 olacak.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Enflasyon beklentileri göz önüne alındığında emeklilerin yıl sonu zam oranı yüzde 16-18 civarında şekilleniyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark hakkı elde edecekler. Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek. Enflasyon beklentilerine göre memur ve memur emeklileri, yıl sonunda yüzde 5,95'lik enflasyon farkına hak kazanacak. Böylece memur ve memur emeklisinin zam oranı yüzde 12,62 olarak gerçekleşecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

6 aylık enflasyon kaynaklanan zam oranı kök maaşa uygulanıyor. En düşük emekli maaşı temmuz ayı itibarıyla en 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Enflasyon zammına rağmen bu rakamın altında kalan aylıklar, 12 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor. En düşük emekli maaşının artması için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Ekonomi yönetimince belirlenen rakam, yasa teklifi olarak TBMM'ye sunuluyor. Yani enflasyondan doğan zam oranı en düşük emekli aylığını etkilemiyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı, temmuz ayı itibarıyla 39 bin 177 liraya çıkmıştı. Zam oranının yüzde 12,62 olması halinde 2025 yılında en düşük memur aylığı, 44 bin 121 liraya yükselecek. Yüzde 13 civarında bir zam olması halinde ise en düşük memur maaşı 44 bin 270 liraya çıkacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur emekli aylığı, temmuz ayında 17 bin 587 liraya yükselmişti. Memur emeklilerinin en düşük maaşı, yüzde 12'lik zam halinde 19 bin 697 liraya çıkacak. Yüzde 13'lük zam olasılığında ise en düşük maaş 19 bin 873 lira olacak.

Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıÖMER KELEŞ:

Askeri ücretteki rezillikden sonra 2. bir rezillik de Emekli Maaşlarında yaşanacak.

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Haber YorumlarıCem Demirci:

Reis Bu Sefer % 45 Verir ve Konu Kapanır. Yaşasın Recep Tayyip ERDOĞAN Sen İyiki Varsın.

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

mesele en düşük emekli maaşı değil Herkes hak ettiği oranda emekli maaşını almalı ona göre Hakkı verilirse zaten Problem kalmaz Siz enflasyonu düşük tuttukça En düşük emekli maaşı da Elbette düşük çıkıyor

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Haber YorumlarıSMMM:

BAL YAPMAYAN ARILARI KALKINDIRIN BAKALIM :)MADEM ASGARİ ÜCRETLİYİ EZDİRMEYİP %30 VERDİNİZ BOŞUNA O ENFLASYON HESAPLAMALARINIZI YAPMAYIN.%30 EZDİRİLMEYECEK BİR ÜCRETSE BU ORAN ÜZERİNDEN VERİN EĞER VERMEZSENİZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI USULSÜZ YAPILMIŞ OLUR.

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Haber YorumlarıYakup SGZ:

SSK Bağkur emeklisi bitmiş durumda En az 25000 olmalı 10.000 kira 15000 dende Geçim yapmaya çalışır Emekli nin sesini duyurmalıyız

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Haber Yorumlarıemre null:

fiyat artışı durdurulmadikca asgari maaslar 1 milyon fa olsa yine bir faydasi olmaz bu sefer ev sahipleri kiralari 900 bin marketler yumurtayı 50 bin fırıncılar ekmegi 5 bin kasaplar etin kilosunu 100 bin falan yapar tel suanki fiyatlar sabitlenip sonra ona göre alim gucu iyi olacak şekilde maaslari belirlemek sonra hem maaslari hem hem fiyatlar hep sabit kalacak ikisi de artmayacak boylece ne ikide bir maaş artışları için toplantılara gerek kalacak ne halk enflasyona ezilmiş olacak ne de kimse kafasına göre fiyat artırıp fırsatçılık yapacak en azından kira et yag seker gibi temel ihtiyaçların fiyatlari maaşlara göre belirlenip sabitlenmeli ki Halk zor durumda kalmasın gecinebilsin çözüm bu ama şeytan kolay kolay izin vermez bu çözümün uygulanmasına ki hukumet kaybetsin boylece ulke kaosa suruklensin

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Haber YorumlarıCitoles Cipralex:

Adamlar enflasyonu, zam oranını herşeyi önceden ayarlıyorlar zaten.Enflasyon yüksek zaten ama istedikleri miktarda açıklayıp zammı da ona göre verirler.Yüzde kaç zam verecekleri enflasyondan bağımsız zaten belirleniyor.

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