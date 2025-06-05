Elon Musk'tan Vergi İndirimi Tasarısına Tepki

Elon Musk'tan Vergi İndirimi Tasarısına Tepki
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Elon Musk, Donald Trump tarafından desteklenen vergi indirimi tasarısının ortadan kaldırılması çağrısında bulundu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarında ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun 'Kill Bill' film afişinden yararlandı.

AMERİKALI milyarder iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'den geçmesini teşvik ettiği vergi indirimi tasarısının 'ortadan kaldırılması' çağrısı yaparken, ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun 'Kill Bill' film afişini kullandı.

Beyaz Saray'daki danışmanlık görevinden kısa süre önce ayrılan Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla vergi indirimi tasarısına tepkisini gösterdi. İlk paylaşımında, "Senatörünüzü ve Kongre'deki temsilcinizi arayın. Amerika'nın iflası kabul edilemez. Bu yasa tasarısını ortadan kaldırın" ifadelerini kullanan Musk, bir diğer paylaşımında ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun 'Kill Bill' adlı film afişini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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