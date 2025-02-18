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Elon Musk her şeyi bilmek istiyor! Şimdi de altına el attı

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Milyarder Elon Musk, ABD'nin Verimlilik Departmanı Başkanlığı için ABD'nin tüm hazinesinin saklandığı Fort Knox'taki altın rezervlerine erişim sağlayabileceğini belirtti

ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki milyarder Elon Musk, değerli metallerin depolandığı Fort Knox'ta altın rezervlerini denetleyebileceklerinin sinyalini verdi. Musk, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Fort Knox'ta altın arayışı." ifadelerini kullandı.

"ORDA OLUP OLMADIĞINI BİLMEK İSTİYORUZ"

Utah Senatörü Mike Lee'nin Kentucky'de bulunan Fort Knox'a girişinin engellendiğine dair bir paylaşımını da alıntılayan Musk, "Fort Knox'tan altın çalınmadığını kim teyit ediyor? Belki vardır, belki de yoktur. O altın Amerikan halkına ait. Hala orada olup olmadığını bilmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"VİDEO TURU YAPMAK HARİKA OLURDU"

Ayrıca Musk, bir başka paylaşımında ise "Fort Knox'un canlı video turunu yapmak harika olurdu." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kentucky Senatörü Rand Paul, hafta sonu, Musk'a Fort Knox'taki altın rezervlerini inceleme çağrısında bulunmuştu.

ABD HAZİNESİ BURADA SAKLANIYOR

ABD Hazine Bakanlığının internet sayfasında yer alan bilgilere göre, ziyaretçi girişine izin verilmeyen Fort Knox'ta değerli metal rezervleri depolanıyor. ABD Hazinesi'nin depoladığı altının neredeyse yarısı Fort Knox'ta saklanırken, mevcut altın varlığının 147,3 milyon ons olduğu kaydediliyor.

Elon Musk her şeyi bilmek istiyor! Şimdi de altına el attı
Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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