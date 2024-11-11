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Elmastan 10 bin kat daha değerli diaspor taşı sadece Türkiye'de çıkarılıyor

Elmastan 10 bin kat daha değerli diaspor taşı sadece Türkiye'de çıkarılıyor
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Dünyanın en değerli taşlarından biri olan ve renk değiştirebilme özelliği ile bilinen diaspor taşı, sadece Türkiye'de çıkarılabiliyor. Elmastan 10 bin kat daha değerli olan bu taş büyük ilgi görüyor.

Elmastan 10 bin kat daha değerli olan diaspor taşı sadece Türkiye'de çıkarılıyor.

Elmastan 10 bin kat daha değerli diaspor taşı sadece Türkiye'de çıkarılıyor

Dünyanın en değerli taşlarından biri olan ve renk değiştirmesi ile bilinen diaspor taşı sadece Türkiye'de çıkarılıyor. Elmastan daha değerli olan taş, hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor.

Elmastan 10 bin kat daha değerli diaspor taşı sadece Türkiye'de çıkarılıyor

ELMASTAN 10 BİN KAT DAHA DEĞERLİ

Servet değerindeki taş dünya üzerinde sadece Muğla'da bulunabildi. Elmastan 10 bin kat daha değerli olan taş, ışığa göre renk değiştirebilen nadir kıymetli taşlardan biri olarak nam saldı.

Elmastan 10 bin kat daha değerli diaspor taşı sadece Türkiye'de çıkarılıyor

Gün ışığında yeşil renge bürünen diaspor taşı, mum ışığında pembe renge dönüşüyor. Bu iki renk, taşın renk değişiminde iki uç noktadan belirginleşiyor.

Elmastan 10 bin kat daha değerli diaspor taşı sadece Türkiye'de çıkarılıyor

Pembe ile yeşil arasındaki birçok ton gün ışığında, ortamdaki ışığa hatta bazen kıyafetlere göre dahi değişiklik gösterebiliyor.

Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıKoray GENÇ:

İngiliz ve abd nin izni olmadan bişey yapamazsınız, ingiliz izin vermedi diye göbeklitepeyi kazamadınız

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Haber YorumlarıYilmaz Dogan:

Türkiye de çıkıyorsa para etmez

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Haber YorumlarıMahmut ayışık:

Hemen yabancı sermayeye verilir bekletilmez.

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Haber Yorumlarıseennu:

Elmastan 10000 kat değerli olan bu taş madem Türkiyede çıkarılıyor ekonomi neden hala berbat vaziyette.sallamayın on bin kat ne demek biliyormusunuzki.

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Haber YorumlarıCabbar aga:

Yıllarca satılır yurtdışında elmasta değerli olduğu doğru değil Milas ta çıkar

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Haber YorumlarıCemal Koyun:

sat onu sat sat yoksa rahat uyuyamazsın

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