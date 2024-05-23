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Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitki Koruma Ürünleri Bayilerine Toplantı Düzenledi

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Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü, bitki koruma ürünleri bayilerine yönelik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, bitki koruma ürünlerinin satışı ve depolanması ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bitki koruma ürünleri bayilerine yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Müdürlük toplantı salonundaki eğitime, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, teknik personel ve Elazığ'da faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri bayileri katıldı. Toplantıda, Bakanlık tarafından onaylı bitki koruma ürünlerinin toptan veya perakende satılması ve depolanması ile ilgili iş ve işlemler hakkında bilgi veren Elazığ Tarım ve Orman Müdürü Kılıç, Elazığ bitki koruma ürünleri bayileri ile sektörde yaşanan sorunlar, bayi üretici ilişkileri ve ürün güvenliği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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