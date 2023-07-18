Elazığ'da deprem vergisiyle ilgili açıklama

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, deprem vergisiyle ilgili söylentilere yanıt vererek, ildeki araçların vergiden muaf olduğunu belirtti.

ELAZIĞ(İHA) Deprem bölgesi 11 ilin MTV ek vergisinden muaf tutulmadığı söylentilerine yanıt veren Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, "İlimizdeki kayıtlı ve tescilli araçlar, ek motorlu taşıtlar vergisinden müstesnadır. Üyelerimin ve hemşerilerimin içi rahat olsun" dedi.

Mücbir sebep hali ilan edilen 11 ilin MTV ek vergisinden muaf tutulması maddesini içeren '6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi' TBMM'de kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlandı. Bunun ardından Elazığ kamuoyunda beliren farklı görüşler hakkında Elazığ TSO Başkanı İdris Alan vatandaşları bilgilendirmek için açıklamalarda bulundu.

Başkan Alan, "MTV ek vergisinden muaf olduğumuzu memnuniyetle karşıladığımızı belirten açıklamalarımızdan sonra yanlış anlaşılmalar olacak ki farklı sesler yükseldi. Bunlardan birkaçı, MTV ek vergisinden muafiyeti, sadece deprem nedeniyle birinci derece yakınlarını kaybedenlerin, ağır hasar gören binaların maliklerinin veya deprem esnasında taşıtları kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımızın yararlanabileceği şeklindeydi. Çok net ifade ediyorum; bu görüşler yanlış anlaşılmaların bir sonucudur. 7456 No'lu Kanunun 1.maddesinin 4. fırkasında açıkça ifade edildiği gibi deprem tarihi itibariyle ilimizdeki kayıtlı ve tescilli araçlar, ek motorlu taşıtlar vergisinden müstesnadır. Şahsım adına bu gibi önem arz eden konularda açıklama yapmadan önce harf harf, noktasından virgülüne kılı kırk yararak araştırıyor, avukatlarımızla ve danışmanlarımızla istişare ediyor, son aşamada ise hazırlıklı bir şekilde siyasilerimizle görüşüyoruz. Üyelerimin ve hemşerilerimin içi rahat olsun, İdris Başkanları görev başında" dedi. - ELAZIĞ