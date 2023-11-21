EKOS Electric Borsa İstanbul'da Gong Çaldı

Borsa İstanbul'da gong, Primer GIS (iletim şebekesi gaz yalıtımlı anahtarlama ekipmanı) teknolojisini tasarlayan ve üreten ilk Türk şirketleri arasında yer alan EKOS Electric için çaldı.

Borsada satış şeklinde gerçekleşen halka arzlar arasında 3,29 milyon yatırımcı ile kişi sayısı bazında rekor kıran EKOS Electric'in gong töreni, 21 Kasım'da Borsa İstanbul'da gerçekleşti.

Törene, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, EKOS Electric Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Akbaş, EKOS Electric Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tunahan Akbaş, eski EKOS Electric Genel Müdürü Yiğit Akbaş, EKOS Electric Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Çakar, EKOS Electric Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Özkahraman, Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman, Deniz Yatırım Kurumsal Finansmandan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nurullah Erdoğan ve davetliler katıldı.

Deniz Yatırım liderliğinde 15-16 Ekim'de gerçekleştirilen halka arz sürecini yoğun ilgiyle tamamlayan şirket, 21 Kasım itibarıyla Borsa İstanbul'da "EKOS" koduyla işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmada, "Sürdürülebilir bir enerji için, uzun yılların tecrübesiyle ve kurumsal hafızasıyla, elektrik altyapı teknolojileri üreten ve dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan EKOS Electric, meskenlerden enerji santrallerine kadar geniş yelpazedeki ürünleriyle başarılı bir şekilde faaliyetlerini yürütmektedir. Bugün ise borsamızda işlem görmeye başlayarak, bir yandan kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atarken, diğer yandan halka arzdan elde ettiği gelirle yatırımlarını ve kapasitesini artıracak olması, ayrıca yenilenebilir enerji alanındaki planlarını gerçekleştirecek olması nedeniyle, 3 milyon yeni ortağının şirkete kattığı güç ve sorumlulukla, bu başarılarını ve hedeflerini daha da ileriye taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Başarılı halka arzda emeği geçenlere teşekkür eden Ergun, "Başta şirketimizin değerli yöneticilerini, aracı kurumumuzun özverili çalışanlarını tebrik ediyorum. EKOS Electric'e borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, bu halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"Yolculuğumuza 3 milyondan fazla paydaşımızla daha da güçlenmiş şekilde devam ediyoruz"

EKOS Electric Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Akbaş ise insan kaynağının bir kurum ya da kuruluşun en önemli sermayesi ve yaşayan kültürü olduğunu ifade ederek, "Öncelikle şirketimizin kuruluşundan bugüne emeği geçen, gerçekleştirdikleri ilklerle bizleri gururlandıran, 4 kıtada 30'dan fazla ülkeye ulaşmamızı sağlayan tüm ekip arkadaşlarımıza minnet ve teşekkürlerimi sunarım." diye konuştu.

Elde edilen başarıların, mavi yaka personelden AR-GE'ye, imalattan satışa ve yönetime uzanan bir ekip çalışmasının, büyük bir mücadele ve fedakarlıkların ürünü olduğuna dikkati çeken Akbaş, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet'imizin 100. yılında belirlediğimiz öncelikli hedefimiz, beyin göçünü tersine çevirecek çalışma iklimini yaratarak katma değerli ürünler geliştiren, Türkiye'den çıkan global bir marka olarak ülkemize katkıda bulunan, kişilerden bağımsız, 150 yıllık bir şirket olmaktır. Bu hedefimiz doğrultusunda, bizim için önemli kilometre taşlarından biri olan halka arzımızı rekorla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Sektörümüzün önü açık. Elektrik altyapı ekipmanlarına olan ihtiyaç; enerjinin dönüşümü, yenilenebilir enerji kaynaklarının artması ve elektrikli araçların sisteme entegrasyonuyla her geçen gün artıyor. Biz de bu ihtiyacın kalbindeki teknolojik ekipmanları üreterek bu dönüşüme katkıda bulunuyoruz."

Akbaş, sektöre ve kendilerine güvenlerinin tam olduğunu belirterek, "Bu başarı yolculuğumuza ortak olan ve bizlere güvenen 3 milyondan fazla yeni paydaşımızla yolumuza daha da güçlenmiş şekilde devam ediyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda daha yolun başında olduğumuzun bilincindeyiz. Devam eden ve yeni yatırımlarımızla artan talebe daha güçlü yanıt verecek, AR-GE çalışmalarımızla sektörümüze yön vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Güçlü büyüme ve yüksek karlılığı ile fark yaratıyor"

Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman da şunları kaydetti:

"Birçok elektrik altyapısı ürününde ülkenin öncü üreticisi, yenilik odaklı teknoloji geliştiricisi, faaliyetleri yüzde 95 döviz bazlı olan, güvenle büyüyen ve dinamik bir şirket. Optimize edilmiş iş modeli sayesinde güçlü büyüme ve yüksek karlılığı ile fark yaratan EKOS ile tamamladığımız 23'üncü halka arzımızda, borsada satış yöntemiyle gerçekleştirilen arzlar arasında 3,29 milyon yatırımcıya ulaşarak bu alanda bir rekora imza attık. EKOS ortak ve yöneticilerine bize duydukları güven, yatırımcılara da gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum."