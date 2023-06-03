Ekonomide dümene geçmesi beklenen Mehmet Şimşek, "Müthiş Türk kızı"nı da Merkez Bankası Başkanı yapmak istiyor

Bu akşam açıklanacak yeni Kabine'de Mehmet Şimşek'in ekonominin başına geçerek Hazine ve Maliye Bakanı olması bekleniyor. Ekonomi ile ilgili tüm bürokratların seçim ve atamasını Şimşek'in yapacağı konuşuluyor. Hatta kulislerde Şimşek'in Merkez Bankası'nın başına, ABD'de Banka Başkanlığı'na yükselince ismi 'Müthiş Türk kızı' olarak anılan Hafize Gaye Erkan'ı getireceği iddiaları dile getiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te yemin etmesinin ardından bu akşam merakla beklenen Kabine'yi açıklayacak.

MEHMET ŞİMŞEK EKONOMİNİN BAŞINA GEÇECEK

Yeni Kabine'de hangi isimlerin olacağı, eski bakanlardan kimlerin devam edip etmeyeceği ise merak konusu. Kulislerde her bakanlık için birçok isim anılırken özellikle ekonominin başına kimin geçeceği en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Yeni dönemde adı manşetlerden düşmeyen Mehmet Şimşek'in ekonominin başına geçeceği konuşuluyor.

ATAMALARDA ROL OYNAYACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerini birlikte yürütmesi planlanan Şimşek'in; Merkez Bankası, Bakanlıklar, ilgili kamu kurumları ve kamu bankalarındaki atamalarda birinci derecede belirleyici olacağı ifade edildi. Bu durum, ekonomi yönetiminin daha etkin ve koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamayı hedefliyor.

MERKEZ'İN BAŞINA "MÜTHİŞ TÜRK" KIZI GELECEK

Şimşek'in göreve gelmesiyle birlikte Merkez Bankası Başkanı olarak Hafize Gaye Erkan'ın getirileceği konuşuluyor. 1982 doğumlu olan Erkan 41 yaşında. 2017'de ABD'de Banka Başkanlığı'na yükselince ismi 'Müthiş Türk kızı' olarak anılmaya başlanmıştı.

1982 doğumlu olan Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'ni ikincilikle, Boğaziçi Üniversitesi'ni birincilikle bitirip tam burslu olarak ABD'ye gitti. Erkan, ABD'nin en genç finans profesörü olup iş dünyasında başarı basamaklarını hızla çıktı, banka başkanlığına kadar yükseldi, finans alanında önemli kadınlar listesine girdi.