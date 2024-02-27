Ekonomide Gözler Büyüme, Dış Ticaret ve Enflasyon Verilerine Çevrildi

Ekonomide gözler birbiri ardına açıklanacak istatistiklere odaklanırken perşembe günü 2023 yılı büyüme rakamları, cumartesi günü şubat ayı dış ticaret, 4 Mart Pazartesi günü de enflasyon verileri kamuoyuyla paylaşılacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ekonomi şubat ayının son günleri ile mart ayının ilk haftasını yoğun veri gündemiyle geçirecek.

TBMM Genel Kurulu bugün toplanarak, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi'ni görüşecek.

Teklife göre, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyım atanmasına karar verildiğinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bu görevi üstlenebilecek. Ayrıca, deprem bölgesinde sanayi altyapısına yönelik desteğin süresi uzatılacak.

2023 büyüme verileri perşembe açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yarın şubat ayı ekonomik güven endeksi verilerini kamuoyuna duyuracak. Endeks, ocakta aylık bazda yüzde 3,1 artışla 99,4 değerini almıştı.

TÜİK, perşembe günü de geçen yılın 4. çeyreği ve 2023 yılına ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıklayacak.

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetmişti. Böylece ülke ekonomisi üst üste 13 çeyrek büyüme performansı sergilemişti.

Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, geçen yılın üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 79,8 artarak 7 trilyon 681 milyar 432 milyon liraya yükselmişti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, GSYH'nin geçen yılın 4'üncü çeyreğinde yüzde 3,97 arttığını tahmin etti.

Perşembe günü ayrıca TÜİK tarafından ocak ayı hizmet üretici fiyat endeksi verileri kamuoyuna duyurulacak.

Dış ticaret ve enflasyon için geri sayım

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ile 2 Mart Cumartesi günü Adıyaman'da şubat ayı ihracat verilerini açıklaması planlanıyor. Bolat, bir önceki aya ilişkin, "Ocakta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolar oldu. Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık." değerlendirmelerinde bulunmuştu.

Büyüme ve dış ticaret verilerinin ardından yeni haftayla birlikte gözler enflasyon verilerine çevrilecek. TÜİK, 4 Mart Pazartesi günü şubat ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklayacak.