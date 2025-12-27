Ekonomide 2025 böyle geçti: Nisan-mayıs-haziran

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyümesi, ülke tarihinin en büyük zirai don olaylarından birinin tarım ürünlerinde zarara yol açması, Türksat 6a'nın hizmete alınması bu yılın ikinci çeyreğindeki önemli başlıklar arasında yer aldı.

Türkiye açısından bu yılın nisan-haziran döneminde ekonomiye dair dikkati çeken gelişmeler yaşandı.

Hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle etkili olan zirai don, tarım ürünlerinde zarara neden oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarihin en büyük zirai don olaylarından birinin yaşandığını bildirdi.

Türkiye'nin yerli ve milli uydusu Türksat 6a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete alındı. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Türksat 7A'nın yapımı için ihale hazırlıklarını tamamladıklarını ifade etti.

Gıda satış ve toplu tüketim yerlerindeki "gıda işletmesi karekodu"nun, tüketicilerin görebileceği yerde bulundurulması zorunlu hale getirildi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye ekonomisinde yılın ikinci çeyreğinde yaşanan önemli gelişmeler şöyle:

1 NİSAN

Türkiye, deprem bölgesindeki istihdamın korunması ve bölgede ilave istihdam oluşturulması için işletmelere yönelik 500 milyon dolarlık yeni dış finansman sağladı.

2 NİSAN

Türkiye, Avrupa Birliği (AB) çatısı altında faaliyet gösteren Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesinin (EFSA), tüketicilerin gıda konusunda bilinçli seçimler yapabilmeleri amacıyla uyguladığı "Safe2Eat" kampanyasına dahil oldu.

3 NİSAN

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 2,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,88 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 38,1, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 23,5 olarak kayıtlara geçti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurdu.

4 NİSAN

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'nin açıkladığı ilave gümrük vergilerinin ardından Türkiye'nin bu pazarda rekabette olduğu ülkelere kıyasla avantajlı olacağını belirterek, "Diğer ülkeler bizim üçüncü ülkelerdeki pazarlarımıza ve Türkiye pazarına hücum edecekler, bu konuda biz son derece dikkatli olacağız ve gerekli tedbirlerimizi alacağız." dedi.

10 NİSAN

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığına Burak Dağlıoğlu getirildi.

12 NİSAN

Hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle etkili olan zirai don, tarım ürünlerinde zarara neden oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarihin en büyük zirai don olaylarından birinin yaşandığını belirterek, "Bakanlık olarak, son yılların en geniş alanı kapsayan bu don olayı sonrasında da üretimin devamlılığını sağlamak üzere üreticilerimizin yanında yer almayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

15 NİSAN

Türkiye ile Azerbaycan öncülüğünde hayata geçirilen ve Ticaret Bakanlığı himayesinde faaliyet gösteren Türk Dünyası Pazarlama, Reklam ve Medya Birliğinin (TÜREK) kuruluşu imza töreniyle gerçekleştirildi.

18 NİSAN

Ticaret Bakanlığı zirai don sonrası bazı ürünlerde manipülatif fiyat hareketlerine karşı denetimlerini yoğunlaştırırken ekipler don olayının görüldüğü iller başta olmak üzere ülke genelinde 1271 firma ve 8 bin 476 ürünü inceledi.

21 NİSAN

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, zirai dondan hububat, baklagil ve yağlı tohumlar gibi stratejik ürünlerin çok etkilenmediğine işaret etti.

Türksat 6a Hizmete Alma Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TÜRKSAT Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlendi.

25 NİSAN

Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) yapılan yerli patent başvuruları 2024 sonu itibarıyla ilk kez 5 haneli rakamlara çıkarak, 10 bin 186'ya ulaştı.

27 NİSAN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nin dünyada Mavi Nokta Ağı Sertifikası'nı alan ilk ulaştırma projesi olduğunu bildirdi.

28 NİSAN

Tarım Orman Şurası, bu yıl 28-30 Nisan tarihlerinde 4. kez toplanarak "Türkiye Yüzyılı Bereketin Yüzyılı" temasıyla yapıldı.

5 MAYIS

TÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 3, Yİ-ÜFE yüzde 2,76 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 37,86, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 22,5 olarak kayıtlara geçti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 7A'nın yapımı için ihale hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "İlk hedefimiz Türksat 7A'nın Türksat 6a'dan çok daha gelişmiş kabiliyetlere sahip olması." dedi.

8 MAYIS

Gıda satış ve toplu tüketim yerlerindeki "gıda işletmesi karekodu"nun tüketicilerin görebileceği yerde bulundurulması zorunlu kılındı.

12 MAYIS

105 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye'nin haber belleği olan Anadolu Ajansının (AA), yeni kurduğu iştiraki AA Teknoloji siber güvenliğin ardından yapay zeka destekli haber alma ve izleme sistemine yönelik işbirliğini de hayata geçirdi.

19 MAYIS

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "melodili yol uygulaması"nın Türkiye'de ilk kez Ankara'da, Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu'nda kullanılmaya başlandığını bildirdi.

22 MAYIS

Ticaret Bakanlığınca, Türkiye'nin İsrail ile ticaretinin devam ettiğine yönelik haberlerin yalan ve çarpıtmalar üzerine kurulu olduğu belirtilerek, 2 Mayıs 2024'ten bu yana İsrail ile ticaretin sıfır olduğu bildirildi.

25 MAYIS

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türksat 6A uydusu üzerinden ilk ihracatın gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu satışla Türksat, Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkeleri kapsayan Güney Asya pazarına doğrudan hizmet sunmaya başladı." ifadesini kullandı.

30 MAYIS

TÜİK, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyüme gösterdiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Biz Cumhuriyet tarihinin en düşük enflasyon ve faiz oranlarını yakalamış bir hükümetiz. Böyle bir dönemde üç, beş ağacın taşınması bahane edilerek başlatılan Gezi olayları olmasaydı Türkiye bugün çok farklı bir konumda olacaktı." ifadelerine yer verdi.

2 HAZİRAN

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mayısta ihracatın yüzde 2,7 artışla 24 milyar 800 milyon doları geçip rekor kırdığını belirterek, "Mayıs ayı itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 265,5 milyar dolara yükseldi." dedi.

3 HAZİRAN

TÜFE, mayısta aylık bazda yüzde 1,53, Yİ-ÜFE yüzde 2,48 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 35,41, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 23,13 olarak kayıtlara geçti.

18 HAZİRAN

Ticaret Bakanlığı, taşıt ilanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden "yetki doğrulaması" uygulamasının tüm taşıt ilanları için zorunlu hale geldiğini belirtti.

27 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"nda, "Kalkınma Yolu'nun 10 yıllık projeksiyonla üretime etkisi 50 milyar doları aşacak, istihdama etkisinin ise yıllık ortalama 63 bin kişiyi bulması hesaplanıyor." dedi.