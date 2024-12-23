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Prof. Dr. Yumuşak: Avrupa ekonomisi ciddi anlamda zorlanacak

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Yerli otomobil Togg'un ihracata niyetlendiği Avrupa'da yaşanan otomotiv krizini Prof.Dr. İbrahim Güran Yumuşak Haberler.com'a değerlendirdi. Uzman isim, otomotiv sektöründeki bu krizin genel olarak ekonomiyi ciddi anlamda zorlayacağını belirtti.

Avrupalı otomotiv firmaları, satışlardaki ve kâr paylarındaki düşüşlere bağlı olarak büyük bir kriz yaşıyor. Bu kriz otomotiv yan sanayileri, istihdam başta olmak üzere Avrupa ekonomisindeki bir çok veriyi de olumsuz etkiliyor.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr. İbrahim Güran Yumuşak Haberler.com Stüdyosunda sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Otomotiv sektöründeki krizlerin, aslında yavaş yavaş büyüyen ekonomik krizlerin bir göstergesi olduğunu belirtti. Çin'in yerel teşvikleri ve Trump'ın vaatleriyle yakın dönemde rekabetin daha da kızışacağını, Avrupa ekonomilerinin ciddi anlamda zorlanacağını belirtti. Prof. Dr. Yumuşak konuşmasına şöyle devam etti:

OTOMOTİVDEKİ KRİZ DİĞER SEKTÖRLERDEKİ KRİZİN HABERCİSİ Mİ?

"Hem Avrupa hem de Amerikan ekonomisi genel olarak Çin ekonomisi ile ciddi bir rekabet içinde. Aslında otomotiv sektöründe yaşanan süreçler diğer sektörlerin de habercisi. öyle ya da böyle ciddi bir Amerika, Avrupa-Çin rekabeti ile karşı karşıyayız. Çin'in hem nüfus hem de global gayri safi hasıladaki payı nedeniyle genel ekonomik trendi etkileme ve belirleme gücü oldukça yüksek ve bu giderek de artan bir eğilim seyrediyor. Uzun yıllardan beri Çin bu üretim gücünü tedarik gücünü güçlendirerek ve çeşitlendirerek destekliyor ve bunun aslında yavaş yavaş neticelerini aldı. Dolaysıyla başta daha ucuz ücretlerle başlayan süreç daha ucuz girdi ve hammadde temini, hatta Rusya krizi nedeniyle de daha uygun enerji girdileriyle desteklendi."

Ekonomi uzmanından Avrupa ekonomisi için önemli uyarı

ÇİN'İN YERLİ SEKTÖRE DESTEĞİ PİYASALARI ALT ÜST ETTİ

"Çin'in de uyguladığı genel ekonomi programı aslında kamunun bu stratejik sektörleri çeşitli enstürümanlarla desteklemesi. Bunlar üst üste geldiğinde aslında öyle ya da böyle Çin'in önemli sektörlerde dünya piyasalarına hızlı ve etkin biçimde girdiğini görüyoruz. Tabi bu gelişmelere bağlı olarak bir de Avrupa'nın son dönemde yaşadığı enerji krizi ciddi bir darboğazı beraberinde getirdi."

Ekonomi uzmanından Avrupa ekonomisi için önemli uyarı

"AVRUPA EKONOMİSİ CİDDİ DURAKLAMA İÇİNDE"

"Kaldı ki şu anda Avrupa ekonomisi pandemiyle başlayan ve ondan sonraki süreçte ciddi bir duraklama içerisinde her türlü gücünü kendi büyüklüğünü ve etkinliğini artıracak biçimde kullanmaya çalışıyor. Özellikle Trump döneminde muhtemelen bunun daha etkin biçimde kullanıldığını göreceğiz. Nitekim ithal ürünlere özellikle hem Güney Amerika'dan hem Çin'den gelen ürünlere ek vergi koyacağını deklere etmesi bunun ilk aşaması. Bu tür gelişmeler Avrupa'daki otomotive sektörünü zaten genel olarak zorlayıcı bir süreçti bu söylediğimiz hem Rusya krizi nedeniyle enerji dar boğazı hem de ABD'nin korumacı yaklaşımı özellikle Avrupa ekonomisini ve otomotiv sektörünü bundan sonra ciddi anlamda zorlayacak gibi gözüküyor."

Ekonomi uzmanından Avrupa ekonomisi için önemli uyarı

Prof. Dr. Yumuşak: Avrupa ekonomisi ciddi anlamda zorlanacak
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıvatandaş:

kendi ülkemizde togg için ötv vergisini kaldırın. vatandaş milli araç alsın.

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Haber Yorumlarıİsmail oruç :

Tog untürkiyede satıldığı fiyatın yarısına bile avrupada satılamaz Avrupa'ya sattığın fiyata kendi vatandaşın asatsana.

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Haber YorumlarıNediyonDegisik:

:D avrupa mi :D

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Haber YorumlarıHalit:

çin otomotiv sektörü avrupayı kasıp kavurdu hepsi zorda

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Haber YorumlarıMustafa Yaşar:

Büyük iş adamları yıllardır Çin'e yatırım yaptı. Bu Yavaş yavaş Avrupa ve ABD den vaz geçmesi anlamına geliyor. Geleceğin lider gücü çin. !!!

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

TOGG un Yeteri Kadar Satilamayacagi Endisesi Var Demek ki, Simdiden Kilif Bulma Hazirligi Tasiyan Habere Benziyor Sanki..Full Charge Ile 1000 Km. Menzili Olsun Bak Butun Dunyada Nasil Satilacak..

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