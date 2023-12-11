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Ekim Ayında Sanayi Üretimi Azaldı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ekim ayında sanayi üretimi aylık yüzde 0,4 azaldı. Yıllık olarak ise yüzde 1,1 artış gözlendi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Sanayi üretimi ekimde aylık yüzde 0,4 azaldı, yıllık ise yüzde 1,1 artış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,4 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,3 azaldı.

Eylül ayında sanayi üretimi aylık yüzde 0,1 azalmış ve yıllık yüzde 4 artmıştı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Madencilik Ekonomi Güncel Haberler

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