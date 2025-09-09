EGİAD'dan Japon şirketleriyle dijital dönüşüm ve yapay zekâ iş birliği

Dijital dönüşüm ve yapay zekayı yalnızca teknolojik bir yenilik olarak değil, iş dünyasında köklü bir kültürel değişimin temel unsuru olarak değerlendiren Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), üyelerinin bilgi ve yetkinliklerini artırmak, yenilikçi iş modelleri geliştirmelerini ve küresel rekabet gücünü yükseltmelerini desteklemek amacıyla bir ilke daha imza attı. Mitsubishi Electric Türkiye Başkan Yardımcısı Jun Horibe, Mitsubishi Electric Türkiye FA Center Birim Müdürü Önder Şenol ve Gakken Turkey İnovatif Eğitim A.Ş. COO'su Daisuke Mohara'yı ağırlayan EGİAD, Japonya'nın en köklü eğitim ve yayıncılık kurumlarından Gakken ile iş birliği protokolü imzaladı.

Bu vizyonla düzenlenen "Japon Şirketlerinden Dijitalleşme ve Yapay Zeka Uygulamaları" başlıklı seminer EGİAD merkezinde gerçekleştirildi. Seminere Mitsubishi Electric Türkiye Başkan Yardımcısı Jun Horibe, Mitsubishi Electric Türkiye FA Center Birim Müdürü Önder Şenol ve Gakken Turkey İnovatif Eğitim A.Ş. COO'su Daisuke Mohara konuşmacı olarak katıldı. Etkinlikte; endüstride dijital dönüşüm, yapay zeka uygulamaları, global trendlerle uyumlu liderlik yaklaşımları ve organizasyonel dönüşüm süreçleri ele alındı.

"Dijitalleşmeye uyum sağlayamayan şirketler, pazar payı kaybeder"

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, açılış konuşmasında dijitalleşmenin günümüz iş dünyası için stratejik önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Günümüz iş dünyasında dijital dönüşüm ve yapay zeka, şirketlerin yalnızca verimliliklerini değil aynı zamanda rekabet güçlerini ve sürdürülebilirliklerini belirleyen en kritik faktörlerden biri haline gelmiştir. Yapılan araştırmalara göre, dijital dönüşüme yatırım yapan şirketlerin karlılık oranı ortalama yüzde 26 daha yüksek olmakta; yapay zeka uygulamalarını iş süreçlerine entegre eden işletmelerin ise karar alma hızları yüzde 40 oranında artmaktadır. Bu veriler bize şunu net biçimde göstermektedir: Dijitalleşmeye uyum sağlayamayan şirketler, sadece zaman değil, pazar payı da kaybetmektedir."

İzmir iş dünyasının güçlü adımlar atması gerekiyor

Özhelvacı, konuşmasında Türkiye ve İzmir özelinde de çarpıcı verilere de yer vererek, "Türkiye'de dijital ekonomi hacmi son 5 yılda %80'in üzerinde büyümüştür. İzmir ise hem üretim altyapısı hem de girişimcilik ekosistemi ile ciddi bir potansiyel barındırıyor. Ancak, İzmir iş dünyasının küresel rekabet gücünü artırabilmesi için dijitalleşme ve yapay zeka alanında daha güçlü adımlar atması gerektiği ortadadır."

Japon şirketleri ilham kaynağıdır

Japon şirketlerinin uzun vadeli vizyon, disiplin ve inovasyon kültürüyle Türk iş dünyası için örnek teşkil ettiğini vurgulayan Özhelvacı şunları ifade etti: "Japon şirketleri, dünyada dijital dönüşüm ve yapay zeka konusunda öncü konumdadır. Özellikle uzun vadeli vizyon, disiplin ve inovasyon kültürleri Türk iş dünyası için ilham verici örnekler sunmaktadır. Bu bağlamda Japon şirketlerinin deneyimleri, Türkiye ile Japonya arasındaki stratejik ortaklıklar için güçlü bir fırsat da yaratmaktadır."

EGİAD - Gakken iş birliği protokolü

Seminerle eş zamanlı olarak, EGİAD ile Japonya'nın en köklü eğitim ve yayıncılık gruplarından biri olan Gakken arasında önemli bir iş birliği protokolü de imzalandı. 1946 yılında kurulan Gakken, eğitim materyalleri, yenilikçi öğrenme teknolojileri ve dijital çözümleriyle dünya çapında milyonlarca öğrenciye ulaşan öncü bir kuruluş olarak dikkat çekmekte. İmza törenine ilişkin de değerlendirmede bulunan EGİAD Başkanı Kaan Özhelvacı, "Bugün, EGİAD olarak 80 yılı aşkın köklü bir geçmişe sahip olan, Japonya'nın en büyük eğitim ve yayıncılık gruplarından biri olan Gakken ile bir işbirliği protokolü imzalıyoruz. Bu protokol; dijital eğitim, inovasyon ve genç iş insanlarının kapasite gelişimine odaklanan ortak projeleri kapsayacaktır. Böylelikle üyelerimizin hem teknolojik hem de yönetimsel yetkinliklerini güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Protokolün Kapsamı

İmzalanan protokol çerçevesinde şu başlıklarda ortak çalışmalar yürütülecek:

Dijital dönüşüm ve yapay zeka alanlarında Türk ve Japon şirketlerini bir araya getirmek,

Japonya'nın afetlere hazırlık konusundaki deneyimlerini Türkiye'deki işletmelere aktarmak,

Japonya'daki yatırım ve iş fırsatlarını EGİAD üyelerine tanıtmak,

Şirket çalışanlarına yönelik eğitim ve tanıtım programları geliştirmek,

Gençlerin mesleki eğitim ve istihdamına yönelik sosyal sorumluluk projeleri üretmek,

Üyelerin çocuklarına bilimsel ve kültürel etkinlikler sunmak.

EGİAD olarak en temel hedefin, üyeleri yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılayan değil, aynı zamanda geleceğin dünyasında yön verici rol üstlenecek lider iş insanları olarak yetiştirmek olduğu kaydedilirken, iş dünyasında başarının artık yalnızca güçlü sermaye veya kaliteli üretimle değil; dijitalleşmeye ayak uydurabilmek, yapay zekanın sunduğu çözümleri iş süreçlerine entegre edebilmek ve yenilikçi iş modellerini geliştirebilmekle mümkün olduğu ifade edildi. - İZMİR