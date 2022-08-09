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Edirne ekonomi haberleri: Edirne Ticaret Borsası

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Edirne ekonomi haberleri: Edirne Ticaret Borsası

Edinilen Edirne haberine göre Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,891 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,891 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,8206,891
KanolaKg12,81713,601

AA / Cihan Demirci - Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

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