Edirne'de Kırtasiye Dükkanları Denetlendi

Edirne'de 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala saha denetimlerine hız veren Ticaret Bakanlığı ekipleri, kırtasiye dükkanlarında denetim yaptı.

Edirne'de 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesi harekete geçen Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kırtasiye dükkanlarında fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin fiyat etiketlerini tek tek kontrol eden ekipler, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadı.

Ekiplerin denetlediği kırtasiye dükkanının sorumlusu Tamer Dillek, denetimleri faydalı bulduklarını ve ekiplerin bilgilendirmesine göre hareket ettiklerini ifade etti. İşletme olarak ürünleri etiketleyerek satış yaptıklarını ve kurallara uyduklarını söyleyen Dillek, "Hem veliler hem öğrenciler için uygun olan kaliteli ürünleri satmaya özen gösteriyoruz. Mallarımızı etiketliyoruz. Öğrencilerin kullanabileceği, standartlara uygun en iyi yerli ürünleri sunmaya çalışıyoruz. Yerli ve standartlara uygun ürünler bulunduruyoruz. Onların memnuniyeti bizim için önemli" dedi.

Lojistik işiyle uğraştığını ve her türlü ihtiyaçlarını kırtasiye dükkanlarından karşıladıklarını söyleyen müşterilerden Tolga Uludoğan, denetimlerin güzel olduğunu ve fayda sağladığını belirtti.

Kırtasiye dükkanlarına yönelik denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği belirtildi. Konu ile ilgili tüketicilerin CİMER, Haksız Fiyat Artışı Sistemi (HFA) vb. üzerinden yaptıkları şikayetlerin ayrıca değerlendirmeye alınarak, vatandaşlara bilgi verildiği de ifade edildi. - EDİRNE