Edirne'de Çiftçiler Hünnap Üretimine Yöneliyor

Edirne'de küçük tarım arazilerinden yüksek gelir elde etmek isteyen çiftçiler, hünnap üretimine yöneldi.

Çeltik, ayçiçeği, buğday ve kanola üretiminin yoğun olarak yapıldığı kentte, eğimi yüksek ve küçük arazilerini tarıma kazandırmak isteyen üreticiler hünnaba ilgi gösteriyor.

Bahçelere yaklaşık 5'er metre aralıklarla dikilen hünnap fideleri ikinci yıldan sonra ürün vermeye başlıyor. Olgunluğa ulaşan bir ağaçtan ortalama 25 kilogram ürün alınırken, dekarda yaklaşık 1 ton rekolte elde edilebiliyor.

Verimsiz topraklarda da yetişebilen hünnap, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılığıyla öne çıkıyor. Diğer meyve türlerine göre daha az budama, gübreleme ve işçilik gerektirmesi de çiftçilere önemli avantaj sağlıyor.

Kentte irili ufaklı kurulan bahçelerle birlikte hünnap üretim alanı 100 dekarı geçti.

Çinlilerin "ölümsüzlük meyvesi" olarak adlandırdığı hünnabın üretim alanları genişletilerek hem küçük arazilerin ekonomiye kazandırılması hem de üreticilerin gelirinin artırılması hedefleniyor.

Talep artışı ekim alanlarını genişletiyor

İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, AA muhabirine, son yıllarda artan taleple birlikte hünnap üretim alanlarının Türkiye'de genişlemeye başladığını söyledi.

Asya kökenli meyvenin Türkiye'de yaygınlaştığını belirten Köse, "İlimiz açısından alternatif ürünler arasına girmiş durumda. Asya kökenli bir bitki. Çin'de 'ölümsüzlük meyvesi' olarak geçiyor. Ege, İç Anadolu ve Trakya'da ekim alanları artıyor çünkü pazarda talep görüyor." dedi.

Köse, hünnabın besin değeri yüksek bir meyve olduğunu, antioksidan özelliğinden dolayı ilgi gördüğünü ifade etti.

Şifa deposu hünnabın üreticilerine yüksek gelir imkanı sunduğunu anlatan Köse, şunları kaydetti:

"Kalp damar hastalıkları ve sindirim sistemi hastalıklarına iyi geldiği biliniyor. Artan pazar talebinden dolayı ilimizde de üreticilerimiz hünnap üretimine yönelmeye başladı. Alternatif bir ürün. Üreticiler 5 dekarın altında olan küçük arazilerine hünnap dikimi yapıp meyveciliğe dönebilirler. 1 dekara 40 ağaç dikildiğinde ağaç başı 25 kilogram verimden 1 tona yakın ürün alınıyor. Kilogramı 70-80 liradan alıcı buluyor. Dekardan 70-80 bin lira gelir elde edilebilir. Özellikle küçük arazilerin değerlendirmesini istiyoruz. Bakımı kolay, organik üretime uygun ve ilaç masrafı yok. Su tüketimi çok yüksek değil. Bölgeye uygun olması ve üreticinin gelir elde edilmesi adına alternatif bir meyve."

Hünnap üretiminin yaygınlaşması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurgulayan Köse, bu konuda eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını sözlerine ekledi.

Üreticiler veriminden memnun

Üretici Ahmet Gündüz, hünnap üretiminin diğer meyvelere göre daha kolay olduğunu belirtti.

Diğer meyve ağaçlarında kullanılan ilaçların hiçbirinin hünnaba uygulanmadığını dile getiren Gündüz, "Hünnap ağacı geç uyandığı için meydana gelebilecek don olaylarından da kendini koruyor. Soğuktan etkilenme riski çok az. Bu yıl pek çok meyve ağacı dondan etkilendi ama hünnap hiçbir zarar görmedi." diye konuştu.

Gündüz, bakım masrafı az olan hünnabın verimi ve geliriyle üreticiyi memnun ettiğini vurguladı.

Hünnabın sadece su isteyen bir meyve olduğunu belirten Gündüz, "Verimi yüksek. Pazar sorunu da yok. Hünnap bölgemizde çok bilinmiyordu, her geçen yıl çiftçilerin ilgisi artıyor." ifadelerini kullandı.

"Çiftçilere hünnap üretimini tavsiye ediyorum"

Üretici Kenan Kırça da emekli olduktan sonra meyvecilikle uğraşmaya başladığını dile getirdi.

Tavsiye üzerine bahçesine hünnap fidesi diktiğini anlatan Kırça, "Hünnap çok güzel bir meyve. Taze tüketimi tercih ediliyor. Bunun yanında kuru meyve ve pekmez şeklinde tüketilebiliyor. Şifalı bir meyve. Benim eşim böbrek hastası. Hünnap tüketiyor ve faydasını görüyor. Bahçesinde sulama imkanı olan çiftçilere hünnap üretimini tavsiye ediyorum." dedi.

"Ölümsüzlük meyvesi" olarak biliniyor

Anavatanı olan Çin'de 4 bin yıldan beri yetiştirilen ve "ölümsüzlük meyvesi" olarak anılan hünnabın 56 cins ve 900 türü bulunuyor.

Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Hindistan, Orta Doğu, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'da da yetiştirilen hünnap, yüksek C, B1, B2 ve B6 vitaminleri, mineraller ile organik ve inorganik madde içeriği barındırıyor.