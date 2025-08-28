Edirne'de 30 Bin Saçın Yavru Sazan Göl ile Buluştu

Edirne Valisi Yunus Sezer, Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması" Projesi kapsamında Havsa ilçesine bağlı Osmanlı köyünde çocuklarla 30 bin pullu sazan yavrusunu gölete bıraktı.

Vali Sezer, Osmanlı köyündeki programda İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra çocuklarla İpsala Su Ürünleri Tesisleri'nde üretilen 30 bin yavru sazan balığını gölete saldı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Sezer, İpsala'daki tesiste her yıl milyonlarca yavru sazan üretildiğini belirtti.

Bugüne kadar İpsala'daki üretimin 50 milyonu geçtiğini ifade eden Sezer, "Bu yıl 10,5 milyon yavru sazan balığı üretildi. Balıkların 8,5 milyonu İstanbul, Yalova, Bursa, Tekirdağ ve Kırklareli'ne gönderildi. Geri kalan kısmını ise Edirne'deki 30 göletimize bırakıyoruz." dedi.

Vali Sezer, projenin tatlı su balıklarının çoğalması ve olta balıkçılığının gelişmesi açısından önemli olduğunu anlattı.

"Ekosistemi korumak önemli"

Balıkçılığın gelişmesine destek verdiklerini de dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

"O tesiste de her yıl geliştirmeler yapılıyor. Bugün de Osmanlı köyümüzdeki gölete 30 bine yakın pullu sazan yavrusunu bıraktık. Burası amatör olta balıkçılığının önemli merkezlerinden. Bu tür aktivitelerin olması insanların gelip burada aileleriyle, çocuklarıyla vakit geçirmesi amatör olta balıkçılığı yapması bizim açımızdan da son derece önemli. Denizlerde balık alanlarının oluşmasını sağlarken aynı zamanda göletlerimizdeki ekosistemi de korumamız gerekli. Bu manada da çok önemli bir çalışma ve proje olarak değerlendiriyoruz."

Sezer, programa katılan çocuklara akvaryumda bakılabilen balıklar hediye etti.

Çocuklar fidan dikme programına davet edildi

Programda 7 yaşındaki Hanne Öztürk ve 6 yaşındaki Alin Doğa Teberoğlu, orman yangınlarına üzüldüklerini belirterek daha fazla fidan dikilmesi gerektiğini söylemesi üzerine Vali Sezer çocukları Edirne'de yapılacak fidan dikme etkinliğine davet etti.

Etkinliğe Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, İl Genel Meclisi üyeleri, amatör balıkçılar ve vatandaşlar katıldı.