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Edirne 2023'te 5 Milyon Turist Ağırladı

Edirne 2023'te 5 Milyon Turist Ağırladı
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Kültür, tarih, gastronomi ve spor turizmi ile öne çıkan Edirne, 2023 yılında 5 milyon turist çekerek önemli bir destinasyon haline geldi. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan eserleri ve çeşitli festivalleriyle kent, turizm potansiyelini arttırmaya devam ediyor.

Kültür, tarih, din, gastronomi, deniz ve spor turizmi, benzersiz mimari eserleri ve festivalleriyle ziyaretçilerin ilgi odağı olan Edirne, geçen yıl yaklaşık 5 milyon turist ağırladı.

Trak, Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerinin izlerinin olduğu kent, tescilli 1368 taşınmaz kültür varlığı ve 894 sivil mimari örneğiyle adeta "açık hava müzesi" özelliği taşıyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi başta olmak üzere camileri, köprüleri, hanları ve hamamlarıyla, UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde bulunan Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Hıdırellez-Kakava Şenlikleri, kentin turizm potansiyeline büyük katkı sağlıyor.

Türkiye'nin Avrupa'ya çıkış rotasında bulunan, 4 sınır kapısıyla her gün binlerce yolcunun geçiş yaptığı kent, konumunun sağladığı imkanları da en iyi şekilde değerlendiriyor.

Tescilli lezzetleriyle gastronomi turizmi merkezi olma yolunda ilerleyen kent, Saros Körfezi'ndeki deniz turizmi hareketliliği ve Meriç Nehri'ndeki spor turizmi aktivitelerinden turizm geliri elde ediyor.

"Çeşitli turist gruplarına hitap eden bir kentiz"

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, AA muhabirine, kentin UNESCO eserleri, kültürel miras değerleri ve doğal güzellikleriyle turizmde parladığını söyledi.

Kentteki konaklama tesisleri ve hizmet sektörünün kalitesinin yatırımlarla arttığını belirten Bacıoğlu, geleceğe yönelik çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

Turizmin niteliğinin artırılmasından ve daha çok turist çekecek projelerin hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduklarını anlatan Bacıoğlu, şunları kaydetti:

"Edirne, ülkemiz ve dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri. Gerek kültürel miras değerleri ve tarihi güzellikleri, gerekse doğal güzellikleri ve Saros Körfezi'yle çeşitli turist gruplarına hitap eden bir kentiz. Sınır kapılarımız da bunun yanında ayrı bir öneme sahip. Avrupa'dan Türkiye'ye kara yoluyla giriş yapan en çok ziyaretçiyi ağırlayan kent Edirne. 2024 rakamlarına baktığımızda şehir merkezinden 12 milyona yakın kişinin kentten geçiş yaptığını, bir kısmının da Edirne'de turistik faaliyette bulunduğunu biliyoruz."

Kente gelen turist sayısının her geçen yıl artığını dile getiren Bacıoğlu, "Özellikle UNESCO listesinde bulunan Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Hıdırellez-Kakava Şenlikleri döneminde turistik yoğunlaşma yaşıyoruz. Özellikle bu dönemde konaklama tesislerinde ve şehirde büyük hareketlilik yaşanıyor. Bu etkinliklere katılan turist sayısı her geçen yıl artıyor. Saros bölgesi, yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlere hitap etmeye başladı. Konaklama sayılarına baktığımızda yaklaşık 1 milyon turistin konakladığını görüyoruz. Konaklamalı turistler ve günübirlik turistlerle şehrimize 5 milyon civarı ziyaretçinin geldiğini tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"2024, dolu dolu geçti"

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak da 2024'ün kent turizmi açısından verimli geçtiğini ifade etti.

Turizmdeki gelişmelerin kent ekonomisine katkı sağladığını vurgulayan Irmak, şunları kaydetti:

"2024, dolu dolu geçti. Esnafımız gelen turist açısından mutlu. Her geçen yıl yeni festival ve etkinliklerimiz oluyor. Bundan 40 yıl önce Kakava-Hıdrellez Şenlikleri, çok küçük şekilde kutlanıyordu. Günümüzde 2 gün kutlanıyor ve o günlerde Edirne'de trafik felce oluyor, binlerce insan kente geliyor. Son 2 yılda Kakava'ya gelen turist sayısı, neredeyse Kırkpınar'a gelen turist sayısı kadar oluyor. Edirne'de yapılan her etkinlik, kent turizmine önemli katkı sağlıyor, esnafımız bundan çok mutlu."

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Ekonomi
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