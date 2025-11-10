Haberler

E-ihracat Programı Tamamlandı, İhracatçılara Yeni Fırsatlar Sunuldu

E-ihracat Programı Tamamlandı, İhracatçılara Yeni Fırsatlar Sunuldu

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi iş birliğiyle düzenlenen 'Birlik'te E-İhracat Programı' 6 ilde 2000'den fazla ihracatçıya ulaşarak e-ihracat destekleri ve pazar fırsatları hakkında bilgi verdi.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Trendyol iş birliğiyle düzenlenen "Birlik'te E- İhracat Programı" tamamlandı. 6 ilde 2 binden fazla ihracatçıya ulaşan programda mevcut e-ihracat destekleri ve yeni pazar fırsatları ihracatçı firmalara aktarıldı.

Türkiye'nin e-ihracat ekosistemini güçlendirmek amacıyla Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Trendyol iş birliğiyle hayata geçirilen "Birlik'te E- İhracat Programı", 6 ilde 8 ihracatçı birliğinin katılımıyla düzenlenen toplantılarla tamamlandı. Program kapsamında 2 binin üzerinde ihracatçı firma; e-ihracat destekleri, başvuru süreçleri ve küresel pazarlara açılma stratejileri hakkında kapsamlı şekilde bilgilendirildi.

Birlik'te E- İhracat Programı; firmaların ihracat kapasitelerini artırma, destek başvurularında doğru ve güncel bilgiye erişimlerini kolaylaştırma ve küresel pazarlara açılırken ihtiyaç duydukları yol haritasını sunma hedefleriyle hayata geçirildi. Düzenlenen etkinliklerde Ticaret Bakanlığı yetkilileri e-ihracat teşviklerini tüm detaylarıyla paylaşırken; Trendyol e-ihracat stratejilerini, pazaryeri avantajlarını ve operasyonel yetkinliklerini katılımcılara aktardı.

"İhracatçı firmalar için kolay ihracat platformu"

E-ihracat alanında büyümek isteyen firmalara verilen teşvikleri detaylandıran Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, "Dünyada hızla gelişen e-ihracat alanında KOBİ'lerimizin ve sanayicilerimizin dijital pazarlara girişini desteklemek için önemli adımlar atıyoruz. E-KİP adını verdiğimiz E-Kolay İhracat Platformumuzla firmalarımıza girmeyi planladıkları pazarlara ilişkin analizlerden müşteri davranışlarına, rekabet verilerinden satış kanalı seçeneklerine kadar geniş bir bilgi kaynağı sunuyoruz. Ayrıca firmalarımız; kendi sitelerinden, pazar yerlerinden veya konsorsiyumlar üzerinden yapacakları e-ihracatlarda komisyon, reklam ve depolama giderlerinde yüzde 70'e varan oranlarda destek alabiliyor. E-ihracat oranımızı artırma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Hedef Türkiye'yi e-ihracatta bölgesel güç haline getirmek"

E-ihracatta Türkiye'nin küresel pazarlardaki varlığını büyütmek istediklerini belirten Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, "Trendyol olarak Türkiye'nin üretim gücünü ve girişimcilik potansiyelini global vitrine taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. Teknolojimizi, lojistik yetkinliklerimizi ve pazarlama gücümüzü Türk üreticisinin hizmetine sunuyor, ürünlerini dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca müşteriye ulaştırıyoruz. E-ihracatta Türkiye'yi bölgesel bir güç haline getirecek yolculuğumuzda emin adımlarla ilerliyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu iş birliğinin de binlerce üreticimizin küresel pazarlarda sürdürülebilir başarılar elde etmesine katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

