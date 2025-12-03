Haberler

Düzenleme komisyondan geçti: İşte maaşına 30 bin TL zam yapılacak meslekler

Plan ve Bütçe Komisyonu, üst düzey bürokratlara 30 bin TL'ye kadar seyyanen zam yapılmasını öngören düzenlemeyi kabul etti. Zam; genel müdürler, kurum başkanları, müfettişler, denetçiler, büyükelçiler, Dışişleri ve bakanlık uzmanları gibi üst kademe bürokratları kapsarken, öğretmen, polis, doktor ve mühendisler düzenlemeye dahil edilmedi.

Plan ve Bütçe Komisyonu, genel müdür, kurum başkanı, daire başkanı, müfettiş ve uzmanların maaşlarına 30 bin TL'ye kadar seyyanen zam yapılmasını öngören düzenlemeyi kabul etti. Öğretmen, polis, doktor ve mühendis gibi geniş kamu çalışanı grupları ise kapsam dışı kaldı.

ZAM DÜZENLEMESİ KOMİSYONDAN GEÇTİ

Kamu bürokrasisinin üst kademelerini ilgilendiren maaş düzenlemesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif, genel müdürler, daire başkanları, kurum başkanları, il müdürleri ile müfettişler ve uzmanların maaşlarına 30 bin TL'ye kadar seyyanen zam yapılmasını öngörüyor. Düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda da kabul edilirse ilgili kadrolarda önemli bir maaş artışı hayata geçmiş olacak.

BİRÇOK ÜST DÜZEY KADRO DÜZENLEMENİN İÇİNDE

Düzenlemeden yararlanacak görevler arasında TBMM Genel Sekreteri, büyükelçiler, bakanlık il ve bölge müdürleri, SGK ve AFAD başkan yardımcıları, il emniyet müdürleri, il müftüleri, çeşitli denetçi ve uzman kadroları, Dışişleri meslek memurları, konsolosluk memurları ile Cumhurbaşkanlığı ve YÖK üst yönetimi gibi çok sayıda pozisyon bulunuyor. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nda çalışan ve ilgili kapsamda yer alan personele en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 200'ünü geçmemek üzere ilave ek ödeme yapılacak.

BAZI KADROLAR KAPSAM DIŞI KALDI

Teklifte "merkez–taşra" ayrımı nedeniyle bazı uzmanlık kadroları kapsam dışı bırakıldı. Eğer düzenleme Genel Kurul'dan geçerse; gelir, muhasebe, il göç, il planlama, il afet ve milli emlak uzmanları ile sosyal güvenlik ve ticaret denetmenleri seyyanen zamdan yararlanamayacak.

ÖĞRETMEN, POLİS, DOKTOR VE MÜHENDİSLERE ZAM YOK

Düzenleme, geniş kamu çalışanı gruplarında beklenti yaratırken teklifin kapsamı bu kesimleri içermedi. Öğretmen, polis, doktor, hemşire, mimar, şehir plancısı ve mühendis gibi meslek grupları düzenlemede yer almadı.

Yapılacak zamdan yararlanacak mesleklerin detayları şöyle:

1.

  • TBMM Genel Sekreteri
  • SGK Başkanı
  • AFAD Başkanı
  • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
  • TÜİK Başkanı
  • Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanları
  • Büyükelçiler
  • Diyanet İşleri Başkanı ve yardımcıları
  • Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı
  • Genel Müdürler
  • ÖİB, SGK, AFAD Başkan Yardımcıları
  • TİKA Başkanı
  • Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşaviri, Bakanlık ve Müsteşarlık Müşaviri
  • Bakanlık il müdürleri ve bölge müdürleri
  • Defterdar
  • İl Emniyet Müdürü
  • İl Müftüsü

2.

  • Kamu kurumlarının merkez teşkilatındaki genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan:
  • Başmüfettiş, Müfettiş
  • Başdenetçi, Denetçi
  • Başkontrolör, Kontrolör
  • İç denetçiler
  • TBMM yasama uzmanları ve stenografları
  • Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri
  • Dışişleri meslek memurları
  • Konsolosluk ve ihtisas memurları
  • Merkez teşkilatında görev yapan uzmanlar ve uzman yardımcıları

3.

  • Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri

4.

  • Kamu Başdenetçisi
  • TRT Genel Müdürü
  • YÖK ve ÖSYM Başkanı
  • Yükseköğretim Yürütme Kurulu üyeleri
  • Yükseköğretim Denetleme Kurulu başkan ve üyeleri
  • ÖSYM Başkan Yardımcıları

5.

  • MİAH sınıfındaki görevler:
  • Merkezde görevli diğer valiler
  • Kurul Başkanı
  • Genel Müdür
  • Strateji Geliştirme Başkanı
  • Bu görevlerde bulunan merkezdeki valiler
  • Birinci sınıf olup 1. derecenin 4. kademesinden aylık alanlar
  • dereceden aylık alanlar
  • Diğerleri (Kaymakam adayları hariç)

6.

  • Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Başbakanın yakın koruma ve makam hizmetlerinde görev yapan personel

7.

  • Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nda çalışıp 1 ve 2 numaralı kapsama giren personel (Bu personele ayrıca en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 200'ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılacak.)
Olgun Kızıltepe
Yorumlar (51)

Haber YorumlarıSelim Adanalı:

yemin ediyorum seçimi 4 gözle bekliyorum.

Yorum Beğen443
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah Emir:

beklesen ne olacak seçimden bir gün önce makarnayı dağıtırlar toplarlar oyları gene

yanıt157
yanıt34
Haber YorumlarıSaid FARUK:

Ülkedeki o kadar enayi varken yine bir şey değişmez fakirlikten ağzı kokuyor insanların artik

yanıt117
yanıt19
Haber YorumlarıErkan bayram:

Said faruk bizim halkımız neden sizin gibi insanlara oy vermiyor biliyor musunuz? Çünkü siz solcular milleti hep küçümsersiniz, alay edersiniz. Baksana yazdığına. Yazık size.

yanıt34
yanıt90
Haber YorumlarıCHPsavar:

Ne yapacaksın vizyonsuz icraatsız hiçbir hedefi olmayan tek hedefi ekonomik kriz yaygarası ile milleti kandırmaya çalışan cumhuriyet tarihi boyunca İslam karşıtı mevzuat çıkartmak haricinde hiçbir icraatı olmayan CHP'nin iktidara mı geleceğini zannediyorsun.

yanıt19
yanıt44
Haber YorumlarıCHPsavar:

Birisi fakirlikten bahsetmiş ve CHP'nin sanki düzelteceğini zannediyor. Ulan cumhuriyetin ilk yıllarında aile büyüklerinizin ayağında çarık yokken CHP'nin sahipleri savarona gibi dünyanın en lüks yatına binip tatili yapıyordu aklınızı başınıza alın.

yanıt19
yanıt47
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

CHPsavar: Cumhuriyetin ilk yılları diyorsun dünyanın en lüks yatı savarona da tatil diyorsun. Daha önemlisi Atatürk savaronaya 1 haziran 1938 de biniyor topu topu beş ay o da doktorları deniz havası hastalığına iyi gelir önerisi ile . Ayıptır yahu senin yalan yanlışlarını düzeltmekten usandık yahu sen de utanma da yok

yanıt11
yanıt1
Haber YorumlarıTaner Kocabalta:

CHPsavar asıl İslam karşıtı senin partin olmasın Papa’yı getirdi sesiniz çıkmadı hayırdır ya Ankara’da niye bir araya geldiniz haçlı muhalefetçiler namazını kılan kendini kılıyor ibadetini yapan kendine yapıyor bunlarla milleti kandırmayın artık

yanıt8
yanıt2
Haber YorumlarıErkan bayram:

Bazı sol troller iş başında çamur atmaya başlamışlar hemen yine. Bu kadrolar toplam memur kadrolarının yüzde 1 i bile değil. Her meslek grubuna farklı zamanlarda iyileştirmeler hep yapılmıştır. Nankör olmayın

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme114
yanıtYanıtla
Tüm 51 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
