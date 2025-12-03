Düzenleme komisyondan geçti: İşte maaşına 30 bin TL zam yapılacak meslekler
Plan ve Bütçe Komisyonu, üst düzey bürokratlara 30 bin TL'ye kadar seyyanen zam yapılmasını öngören düzenlemeyi kabul etti. Zam; genel müdürler, kurum başkanları, müfettişler, denetçiler, büyükelçiler, Dışişleri ve bakanlık uzmanları gibi üst kademe bürokratları kapsarken, öğretmen, polis, doktor ve mühendisler düzenlemeye dahil edilmedi.
Plan ve Bütçe Komisyonu, genel müdür, kurum başkanı, daire başkanı, müfettiş ve uzmanların maaşlarına 30 bin TL'ye kadar seyyanen zam yapılmasını öngören düzenlemeyi kabul etti. Öğretmen, polis, doktor ve mühendis gibi geniş kamu çalışanı grupları ise kapsam dışı kaldı.
ZAM DÜZENLEMESİ KOMİSYONDAN GEÇTİ
Kamu bürokrasisinin üst kademelerini ilgilendiren maaş düzenlemesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif, genel müdürler, daire başkanları, kurum başkanları, il müdürleri ile müfettişler ve uzmanların maaşlarına 30 bin TL'ye kadar seyyanen zam yapılmasını öngörüyor. Düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda da kabul edilirse ilgili kadrolarda önemli bir maaş artışı hayata geçmiş olacak.
BİRÇOK ÜST DÜZEY KADRO DÜZENLEMENİN İÇİNDE
Düzenlemeden yararlanacak görevler arasında TBMM Genel Sekreteri, büyükelçiler, bakanlık il ve bölge müdürleri, SGK ve AFAD başkan yardımcıları, il emniyet müdürleri, il müftüleri, çeşitli denetçi ve uzman kadroları, Dışişleri meslek memurları, konsolosluk memurları ile Cumhurbaşkanlığı ve YÖK üst yönetimi gibi çok sayıda pozisyon bulunuyor. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nda çalışan ve ilgili kapsamda yer alan personele en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 200'ünü geçmemek üzere ilave ek ödeme yapılacak.
BAZI KADROLAR KAPSAM DIŞI KALDI
Teklifte "merkez–taşra" ayrımı nedeniyle bazı uzmanlık kadroları kapsam dışı bırakıldı. Eğer düzenleme Genel Kurul'dan geçerse; gelir, muhasebe, il göç, il planlama, il afet ve milli emlak uzmanları ile sosyal güvenlik ve ticaret denetmenleri seyyanen zamdan yararlanamayacak.
ÖĞRETMEN, POLİS, DOKTOR VE MÜHENDİSLERE ZAM YOK
Düzenleme, geniş kamu çalışanı gruplarında beklenti yaratırken teklifin kapsamı bu kesimleri içermedi. Öğretmen, polis, doktor, hemşire, mimar, şehir plancısı ve mühendis gibi meslek grupları düzenlemede yer almadı.
Yapılacak zamdan yararlanacak mesleklerin detayları şöyle:
1.
- TBMM Genel Sekreteri
- SGK Başkanı
- AFAD Başkanı
- Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
- TÜİK Başkanı
- Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanları
- Büyükelçiler
- Diyanet İşleri Başkanı ve yardımcıları
- Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı
- Genel Müdürler
- ÖİB, SGK, AFAD Başkan Yardımcıları
- TİKA Başkanı
- Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşaviri, Bakanlık ve Müsteşarlık Müşaviri
- Bakanlık il müdürleri ve bölge müdürleri
- Defterdar
- İl Emniyet Müdürü
- İl Müftüsü
2.
- Kamu kurumlarının merkez teşkilatındaki genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan:
- Başmüfettiş, Müfettiş
- Başdenetçi, Denetçi
- Başkontrolör, Kontrolör
- İç denetçiler
- TBMM yasama uzmanları ve stenografları
- Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri
- Dışişleri meslek memurları
- Konsolosluk ve ihtisas memurları
- Merkez teşkilatında görev yapan uzmanlar ve uzman yardımcıları
3.
- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
4.
- Kamu Başdenetçisi
- TRT Genel Müdürü
- YÖK ve ÖSYM Başkanı
- Yükseköğretim Yürütme Kurulu üyeleri
- Yükseköğretim Denetleme Kurulu başkan ve üyeleri
- ÖSYM Başkan Yardımcıları
5.
- MİAH sınıfındaki görevler:
- Merkezde görevli diğer valiler
- Kurul Başkanı
- Genel Müdür
- Strateji Geliştirme Başkanı
- Bu görevlerde bulunan merkezdeki valiler
- Birinci sınıf olup 1. derecenin 4. kademesinden aylık alanlar
- dereceden aylık alanlar
- Diğerleri (Kaymakam adayları hariç)
6.
- Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Başbakanın yakın koruma ve makam hizmetlerinde görev yapan personel
7.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nda çalışıp 1 ve 2 numaralı kapsama giren personel (Bu personele ayrıca en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 200'ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılacak.)