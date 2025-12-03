Düzenleme komisyondan geçti: İşte maaşına 30 bin TL zam yapılacak meslekler

Plan ve Bütçe Komisyonu, genel müdür, kurum başkanı, daire başkanı, müfettiş ve uzmanların maaşlarına 30 bin TL'ye kadar seyyanen zam yapılmasını öngören düzenlemeyi kabul etti. Öğretmen, polis, doktor ve mühendis gibi geniş kamu çalışanı grupları ise kapsam dışı kaldı.

ZAM DÜZENLEMESİ KOMİSYONDAN GEÇTİ

Kamu bürokrasisinin üst kademelerini ilgilendiren maaş düzenlemesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif, genel müdürler, daire başkanları, kurum başkanları, il müdürleri ile müfettişler ve uzmanların maaşlarına 30 bin TL'ye kadar seyyanen zam yapılmasını öngörüyor. Düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda da kabul edilirse ilgili kadrolarda önemli bir maaş artışı hayata geçmiş olacak.

BİRÇOK ÜST DÜZEY KADRO DÜZENLEMENİN İÇİNDE

Düzenlemeden yararlanacak görevler arasında TBMM Genel Sekreteri, büyükelçiler, bakanlık il ve bölge müdürleri, SGK ve AFAD başkan yardımcıları, il emniyet müdürleri, il müftüleri, çeşitli denetçi ve uzman kadroları, Dışişleri meslek memurları, konsolosluk memurları ile Cumhurbaşkanlığı ve YÖK üst yönetimi gibi çok sayıda pozisyon bulunuyor. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nda çalışan ve ilgili kapsamda yer alan personele en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 200'ünü geçmemek üzere ilave ek ödeme yapılacak.

BAZI KADROLAR KAPSAM DIŞI KALDI

Teklifte "merkez–taşra" ayrımı nedeniyle bazı uzmanlık kadroları kapsam dışı bırakıldı. Eğer düzenleme Genel Kurul'dan geçerse; gelir, muhasebe, il göç, il planlama, il afet ve milli emlak uzmanları ile sosyal güvenlik ve ticaret denetmenleri seyyanen zamdan yararlanamayacak.

ÖĞRETMEN, POLİS, DOKTOR VE MÜHENDİSLERE ZAM YOK

Düzenleme, geniş kamu çalışanı gruplarında beklenti yaratırken teklifin kapsamı bu kesimleri içermedi. Öğretmen, polis, doktor, hemşire, mimar, şehir plancısı ve mühendis gibi meslek grupları düzenlemede yer almadı.

Yapılacak zamdan yararlanacak mesleklerin detayları şöyle:

1.

TBMM Genel Sekreteri

SGK Başkanı

AFAD Başkanı

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

TÜİK Başkanı

Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanları

Büyükelçiler

Diyanet İşleri Başkanı ve yardımcıları

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı

Genel Müdürler

ÖİB, SGK, AFAD Başkan Yardımcıları

TİKA Başkanı

Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşaviri, Bakanlık ve Müsteşarlık Müşaviri

Bakanlık il müdürleri ve bölge müdürleri

Defterdar

İl Emniyet Müdürü

İl Müftüsü

2.

Kamu kurumlarının merkez teşkilatındaki genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan:

Başmüfettiş, Müfettiş

Başdenetçi, Denetçi

Başkontrolör, Kontrolör

İç denetçiler

TBMM yasama uzmanları ve stenografları

Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri

Dışişleri meslek memurları

Konsolosluk ve ihtisas memurları

Merkez teşkilatında görev yapan uzmanlar ve uzman yardımcıları

3.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri

4.

Kamu Başdenetçisi

TRT Genel Müdürü

YÖK ve ÖSYM Başkanı

Yükseköğretim Yürütme Kurulu üyeleri

Yükseköğretim Denetleme Kurulu başkan ve üyeleri

ÖSYM Başkan Yardımcıları

5.

MİAH sınıfındaki görevler:

Merkezde görevli diğer valiler

Kurul Başkanı

Genel Müdür

Strateji Geliştirme Başkanı

Bu görevlerde bulunan merkezdeki valiler

Birinci sınıf olup 1. derecenin 4. kademesinden aylık alanlar

dereceden aylık alanlar

Diğerleri (Kaymakam adayları hariç)

6.

Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Başbakanın yakın koruma ve makam hizmetlerinde görev yapan personel

7.