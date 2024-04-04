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Düzce'den Avrupa Birliği'ne Yılın İlk Üç Ayında 3.986 Ton Fındık İhraç Edildi

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Batı Karadeniz Bölgesi'nin en önemli fındık ihracatını yapan Düzce'den, Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelere yılın ilk üç ayında 3 bin 986 ton fındık ihraç edildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2024 Ocak, Şubat ve Mart ayı ihracat verilerini açıkladı. Düzce'den Ocak ayında 2 bin 294 ton, Şubat ayında 541 ton, Mart ayında bin 151 ton olmak üzere toplam 3 bin 986 ton fındık ürünü ihraç edildi.

Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine 2023 yılında 9 bin 730 bin ton iç fındık ihracatı gerçekleşmişti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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