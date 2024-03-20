Düzce'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 137 Bin 877 Oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 137 877 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat ayı sonu itibarıyla 137 bin 877 oldu. Araç türlerine bakıldığında ise 65 bin 500 otomobil, 2 bin 724 minibüs, bin 493 otobüs, 19 bin 954 kamyonet, 5 bin 364 kamyon, 28 sin 518 motosiklet, 13 bin 820 traktör, 504 özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - DÜZCE