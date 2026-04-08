Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya ekonomilerine dair büyüme tahminini düşürdü

Dünya Bankası, yükselen enerji maliyetlerinin tüketim artışını sınırlaması ve belirsizliğin yatırımları etkilemesiyle Avrupa ve Orta Asya ekonomisine dair büyüme tahminini yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e çekti.

Banka, Afrika, Doğu Asya ve Pasifik, Avrupa ve Orta Asya, Latin Amerika ve Karayipler, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan ile Güney Asya ekonomilerine ilişkin bölgesel raporlarını yayımladı.

Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleme raporunda, bölgedeki gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümenin, Orta Doğu'daki çatışmanın etkisi, jeopolitik gerilimler ve ticaretteki parçalanma nedeniyle bu yıl belirgin şekilde yavaşlamasının beklendiği kaydedildi.

Bölgenin ekonomik büyümesinin 2025'teki yüzde 2,6 seviyesinden 2026'da yüzde 2,1'e gerileyeceğinin öngörüldüğü aktarılan raporda, "Daha yüksek enerji maliyetlerinin tüketim artışını sınırlaması ve belirsizliğin yatırımları etkilemesi bu görünümde etkili oluyor." değerlendirmesi yapıldı.

Dünya Bankası, ocak ayında, bölgede bu yılki büyümenin yüzde 2,2 seviyesinde olacağı tahmininde bulunmuştu.

Raporda, "Orta Doğu'daki çatışmanın uzaması ve daha da şiddetlenmesi, başlıca aşağı yönlü risk olarak öne çıkıyor. Böyle bir senaryo, küresel enerji ve gübre arzını ciddi şekilde sekteye uğratarak enerji ve gıda fiyatlarını çok daha yukarı taşıyabilir ve bölgesel büyümeyi daha belirgin biçimde zayıflatabilir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'ye dair tahminlere de yer verilen raporda, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2,8 ve gelecek yıl yüzde 3,7 büyümesi öngörüldü.

Bankanın ocak ayı tahmini, Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 3,7 ve 2027'de yüzde 4,4 büyümesi yönünde olmuştu.

Çatışma Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan ekonomilerini vurdu

Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan Ekonomik Güncellemesi raporunda, Orta Doğu'da yaşanan son çatışmanın bölgedeki ülkeler üzerinde ciddi ve ani bir ekonomik zarara yol açtığı belirtildi.

Hürmüz Boğazı'nın kapanması ile enerji ve kamu altyapısının tahrip edilmesinin piyasaları sekteye uğrattığı, finansal oynaklığı artırdığı ve 2026 büyüme görünümünü zayıflattığına işaret edilen raporda, çatışmanın halihazırda düşük verimlilik artışı, sınırlı özel sektör dinamizmi ve süregelen iş gücü piyasası zorluklarıyla mücadele eden bölge için ek bir şok niteliği taşıdığı kaydedildi.

Raporda, İran hariç tutulduğunda, bölgedeki genel büyümenin 2025'teki yüzde 4 seviyesinden 2026'da yüzde 1,8'e gerilemesinin beklendiği belirtilerek, bu tahminin Bankanın ocak ayındaki projeksiyonlarının 2,4 puan altında olduğu bildirildi.

Bu düşüşün çatışmadan yoğun bir şekilde etkilenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ekonomileri ve Irak'ta yoğunlaştığı belirtilen raporda, KİK ülkeleri için büyüme tahmininin ocak ayından bu yana 3,1 puan aşağı yönlü revize edildiği ve 2025'teki yüzde 4,4 seviyesinden 2026'da yüzde 1,3'e gerilemesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Raporda, risklerin aşağı yönlü olduğu vurgulanarak, çatışmanın uzaması durumunda, artan enerji ve gıda fiyatları, azalan ticaret, turizm ve işçi dövizleri, artan mali baskılar ve yerinden edilmeler yoluyla bölge üzerindeki mevcut etkilerin daha da ağırlaşacağı ifade edildi.

Çin'in büyümesinin bu yıl yüzde 4,2'ye yavaşlaması bekleniyor

Doğu Asya ve Pasifik Ekonomik Güncellemesi raporunda, bölgede büyümenin 2026'da dış şoklar nedeniyle yavaşladığı kaydedildi.

Raporda, Orta Doğu'daki çatışmanın yol açtığı enerji şokunun, yüksek ticaret engelleri, küresel politika belirsizliği ve yurt içi ekonomik sıkıntıların olumsuz etkilerini artırmasıyla, büyümenin 2025'teki yüzde 5 seviyesinden bu yıl yüzde 4,2'ye gerilemesinin beklendiği bildirildi.

Bölgenin en büyük ekonomisi olan Çin'de büyümenin, zayıf iç talep, emlak sektöründeki sorunların sürmesi ve küresel yavaşlamanın ihracat artışını sınırlaması nedeniyle geçen yılki yüzde 5 seviyesinden 2026'da yüzde 4,2'ye inmesinin beklendiği kaydedilen raporda, 2027'de de yüzde 4,3 olmasının öngörüldüğü belirtildi.

Raporda, bölgenin geri kalanında ise büyümenin 2026'da yüzde 4,1'e gerilemesinin, jeopolitik gerilimlerin hafiflemesi ve belirsizliğin azalmasıyla 2027'de yeniden yüzde 5'e çıkacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Güney Asya'da da büyüme yavaşlıyor

Güney Asya Ekonomik Güncellemesi raporunda da küresel enerji piyasalarındaki aksaklıklar nedeniyle bölge ekonomisinin büyümesinin 2025'teki yüzde 7 seviyesinden 2026'da yüzde 6,3'e gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, Güney Asya ekonomisinin büyüme oranının 2027'de ise yüzde 6,9'a çıkarak toparlanmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Kısa vadeli yavaşlamaya rağmen Güney Asya'nın diğer yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerden daha hızlı büyümeye devam ettiği belirtilen raporda, büyüme görünümünün temel belirleyicisi Hindistan'ın performansı olurken, güçlü iç talep, tarife indirimleri ve Avrupa Birliği ile serbest ticaret anlaşması da dahil olmak üzere son dönemdeki ticaret anlaşmalarının bu performansı desteklediği ifade edildi.

Sahra Altı Afrika ekonomilerinin bu yıl 2025 ile aynı hızda büyümesi öngörülüyor

Afrika Ekonomik Güncellemesi raporunda, küresel şoklarla geçen on yılın ardından Sahra Altı Afrika'nın toparlanma sürecinin ivme kaybettiği aktarıldı.

Orta Doğu'daki çatışma, yüksek borç servis yükleri ve uzun süredir devam eden yapısal kısıtlar da dahil olmak üzere jeopolitik risklerin bölgenin büyümeyi hızlandırma ve istihdam yaratma kapasitesi üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği vurgulanan raporda, Sahra Altı Afrika'da 2026 büyümesinin yüzde 4,1 ile geçen yıl ile aynı seviyede olacağı kaydedildi.

Raporda, aşağı yönlü risklerin arttığının altı çizilerek, "Yükselen yakıt, gıda ve gübre fiyatlarının yanı sıra sıkılaşan finansal koşulların, enflasyonu yukarı itmesi, ekonomik faaliyeti bozması ve gelirlerinin daha büyük bölümünü gıda ile enerjiye ayıran en kırılgan haneleri orantısız şekilde etkilemesi bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

Latin Amerika ve Karayipler'de büyümenin yavaşlayacağı tahmin ediliyor

Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Güncellemesi raporunda ise bölge ekonomisinin bu yıl yüzde 2,1 büyümesinin beklendiği ve bu oranın 2025'te kaydedilen yüzde 2,4'ün altında kaldığı belirtildi.

Bölge ekonomisine ilişkin 2027 yılı büyüme tahmininin ise yüzde 2,4 olduğu kaydedilen raporda, zayıf görünümün yüksek borçlanma maliyetleri, zayıf dış talep ve jeopolitik belirsizlikten kaynaklanan enflasyonist baskıların özel yatırımları ve istihdam yaratımını sınırladığı zorlu makroekonomik ortamı yansıttığı ifade edildi.