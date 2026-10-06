Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya'da büyümenin 2026'da yüzde 2,2'ye ineceğini öngördü

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Dünya Bankası, yüksek enerji fiyatları, artan küresel belirsizlik ve ticaret ortaklarındaki zayıf ekonomik görünümün etkisiyle Avrupa ve Orta Asya'da ekonomik büyümenin bu yıl yavaşlayarak yüzde 2,2 olacağı tahmininde bulundu.

Banka, Afrika, Doğu Asya ve Pasifik, Avrupa ve Orta Asya, Latin Amerika ve Karayipler, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan ile Güney Asya ekonomilerine ilişkin bölgesel raporlarını yayımladı.

Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleme raporunda, bölgedeki gelişmekte olan ekonomilerin, yavaşlayan büyüme, yüksek enerji fiyatları ve artan küresel belirsizliğe rağmen ekonomik dayanıklılık göstermeye devam ettiği belirtildi.

Raporda, bölgenin ekonomik büyüme hızının bu yıl yavaşlamasının ve 2025'teki yüzde 2,6 seviyesinden 2026'da yüzde 2,2'ye gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

Büyümedeki yavaşlamanın bölge geneline yayıldığı belirtilen raporda, bunun bölgedeki ülkelerin çoğundaki zayıf görünümü yansıttığı aktarıldı.

Yapay zekanın verimlilikteki düşüşü telafi etme ve ekonomik büyümeyi yeniden canlandırma potansiyeline sahip olduğuna dikkati çekilen raporda, organizasyonel kısıtlar, sınırlı bilgi işlem kapasitesi ve yetersiz veri hazırlığının bölgenin bu potansiyelden yararlanmasının önündeki başlıca engeller arasında bulunduğu ifade edildi.

Türkiye'ye ilişkin tahminlere de yer verilen raporda, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2,8, gelecek yıl yüzde 3,8 ve 2028'de yüzde 4,5 büyümesinin öngörüldüğü bildirildi.

Sıkı ekonomi politikaları ve ithal enerji fiyatlarındaki artışların Türkiye'de büyümeyi bu yıl yavaşlatmasının beklendiği belirtilen raporda, Türkiye'nin 2027 ve 2028'deki büyümesiyle bölgesel toparlanmaya önemli katkı sağlamasının beklendiği aktarıldı.

Orta Doğu, şubat ayında başlayan çatışmanın ekonomik maliyetleriyle karşı karşıya

Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan Ekonomik Güncelleme raporunda, bölgenin şubat ayında başlayan çatışmanın yol açtığı ciddi ekonomik maliyetlerle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Raporda, genellikle petrol ihracatçılarına fayda sağlayan önceki enerji şoklarının aksine, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının en büyük maliyetleri Körfez'deki petrol ihracatçısı ekonomilere yüklediği vurgulandı.

Dünya Bankasının raporunda, bölge ekonomisinin 2025'teki yüzde 3,3'lük büyümesinin ardından 2026'da yüzde 2,1 daralmasının beklendiği kaydedildi.

Etkilerin enerji piyasalarının çok ötesine uzandığına işaret edilen raporda, çatışmanın turizm, havacılık ve lojistik sektörlerinde aksamalara yol açtığı, artan belirsizliğin finansal piyasalar ve şirketlerin ekonomik beklentileri üzerinde baskı oluşturmayı sürdürdüğü aktarıldı.

Raporda, politika yapıcılar çatışmanın ve ekonomik aksamaların acil sonuçlarıyla mücadele ederken, bölgenin aynı zamanda yapay zekanın yükselişine hazırlık yapması gerektiği belirtildi.

Küresel belirsizliğe rağmen Sahra Altı Afrika'da ekonomik büyüme ivme kazanıyor

Afrika Ekonomik Güncelleme raporunda, Sahra Altı Afrika ekonomisinin jeopolitik gerilimlere, iklim şoklarına, kalkınma yardımlarındaki düşüşe ve mali baskılara rağmen dayanıklılığını koruduğu belirtildi.

Raporda, bölgenin ekonomik büyümesinin 2025'teki yüzde 4,1 seviyesinden 2026'da yüzde 4,3'e yükselmesinin beklendiği bildirildi. Bu oranın nisan ayındaki tahminden 0,3 puan daha yüksek olduğu kaydedildi.

Sahra Altı Afrika'da ekonomik büyümenin artan küresel belirsizliğe, bölgesel ve ülke içi olumsuzluklara rağmen ivme kazandığı belirtilen raporda, bölgedeki ülkelerin yaklaşık dörtte üçü için büyüme tahminlerinin yukarı yönlü revize edildiği aktarıldı.

Raporda, ancak büyümenin yoksulluğu önemli ölçüde azaltmak veya hızla büyüyen iş gücü için yeterli sayıda istihdam yaratmada hala yetersiz kaldığı ifade edildi.

Doğu Asya ve Pasifik'te yapay zeka yeni fırsatlar yaratıyor

Doğu Asya ve Pasifik Ekonomik Güncelleme raporunda, bölge ekonomisinin küresel zorluklar karşısında dayanıklılık sergileyerek 2026'da yüzde 4,5 büyümesinin beklendiği aktarıldı.

Bölgede büyümenin ekonomiler ve sektörler genelinde dengesiz bir seyir izlemeye devam ettiği kaydedilen raporda, yapay zeka kullanımının yaygınlaşmasının yeni fırsatlar yarattığı belirtildi.

Raporda, bölge genelinde birçok ekonominin, yapay zeka bağlantılı faaliyetlerdeki küresel artışa temel oluşturan yüksek teknolojili ürünlerin üretimi ve ihracatı sayesinde bu yıl beklenenden daha hızlı büyüdüğü vurgulandı.

Bu yıla yönelik büyüme tahminlerinin Vietnam için 1,1 puanlık artışla yüzde 7,4'e, Malezya için 0,7 puanlık artışla yüzde 5,1'e ve Tayland için 0,7 puanlık artışla yüzde 2'ye revize edildiği belirtilen raporda, Pasifik ada ülkelerinin ise yüksek enerji fiyatlarına karşı savunmasız ve dış şoklara karşı sınırlı tamponlara sahip olmaları dolayısıyla daha önce öngörülenden daha yavaş büyüyeceği kaydedildi.

Raporda, bölgenin en büyük ekonomisi olan Çin'de zayıf iş gücü piyasası ve gayrimenkul sektöründeki süregelen düzenlemeler nedeniyle iç talebin kısıtlı kalmasıyla bu yıl yüzde 4,5 ve gelecek yıl yüzde 4,3 büyüme öngörüldüğü bildirildi.

Latin Amerika ve Karayipler'de daha güçlü büyüme performansı mümkün

Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Güncelleme raporunda, bölgenin 2026'da yüzde 2,2 büyümesinin öngörüldüğü, bu oranın 2025'te kaydedilen yüzde 2,4'lük büyüme hızıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu ifade edildi.

Bölgede ortalama büyümenin mütevazı düzeyde kalmasına karşın, ülkelerin izlediği farklı yolların daha güçlü bir performansın mümkün olduğunu gösterdiğine değinilen raporda, sağlam ve kalıcı politika tercihleri ??yapan ülkelerin istikrarlı bir şekilde yüzde 3-4'ün üzerinde büyüme, artan yatırımlar ve piyasalarda güçlenen güven gibi daha iyi sonuçlar elde ettiği aktarıldı.

Raporda, El Salvador ve Paraguay'ın iyileşen güvenlik koşulları, mali konsolidasyon ve güçlü özel sektör yatırımlarının desteğiyle bölgesel ortalamanın üzerinde performans sergilemeye devam ettiği vurgulandı.

Panama ve Dominik Cumhuriyeti'nin de benzer şekilde sağlam politika temelleri üzerinde güçlü büyüme performanslarını sürdürdüğüne işaret edilen raporda, Arjantin'in ise mali düzenlemeler, vergi reformları ve daha dışa açık bir ekonomi sayesinde, yaklaşık yirmi yıl aradan sonra ilk kez üç yıl üst üste büyüme kaydetmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Güçlü iç talep Güney Asya'yı küresel şoklara karşı dirençli tutuyor

Güney Asya Ekonomik Güncelleme raporunda, bölge ekonomisindeki büyümenin 2026'da önceki tahminleri aşarak yüzde 6,9'a ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Bölgede büyümenin güçlü döviz girişleri ve yakın zamandaki yapısal reformların ardından gelen sağlam iç talep ile desteklendiği belirtilen raporda, sağlam iç talebin Güney Asya'yı küresel şoklara karşı dirençli tuttuğu vurgulandı.

Raporda, Güney Asya'daki büyümenin 2027'de yüzde 6,7'ye yavaşlamasının beklendiği ifade edildi.

Sürekli yüksek enerji fiyatlarının bölgede enflasyonu yükseltebileceği ve finansal koşulları sıkılaştırabileceği kaydedilen raporda, şiddetli bir El Nino olayının tarımsal üretimi ve gıda güvenliğini etkileyebileceği ve küresel yapay zeka yatırımlarında keskin bir gerilemenin finansal baskılara yol açabileceği aktarıldı.

Kaynak: AA