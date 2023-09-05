DTSO Yeni Hizmet Binası İhalesi 21 Eylül'de Yapılacak

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) olağan meclis toplantısında yeni hizmet binası konuşuldu. Binanın ihale aşamasına gelindiği ve 21 Eylül 2023 tarihinde ihalenin yapılacağı açıklandı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) olağan meclis toplantısında yeni hizmet binası konuşuldu. Binanın ihale aşamasına gelindiği ve 21 Eylül 2023 tarihinde ihalenin yapılacağı açıklandı.

DTSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ilk kısmında Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, DTSO Meclisini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başsavcısı Yasin Emre, Ticaret ve Sanayi Odalarının illerin en önemli sivil toplum kuruluşları olduklarına işaret ederek, kamu-sanayi işbirliği çalışmalarında en önemli paydaşın Ticaret ve Sanayi Odaları olduğunu ifade etti.

DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Başsavcısı Yasin Emre'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, Düzce'ye önemli sinerji kattığını ifade etti. Bıyık, iş insanlarının güvenlik açısından huzurlu olabilmesinin istihdam ve üretime büyük katkısı olduğunu da sözlerine ekledi.

Ziyaretin ardından olağan meclis toplantısı gündemine geçildi.

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonrasında tedavisi devam eden DTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Mutlu, Meclis Toplantısına çevrimiçi uygulama ile katılım sağladı. Sağlık durumu hakkında meclis üyelerine bilgiler veren Mutlu, en kısa zamanda yeniden birlikte olabilmeyi arzu ettiğini ifade etti.

Meclis adına Ahmet Mutlu'ya seslenen Meclis Üyesi Halil Uzun, tedavi sürecinin iyi geçtiğini yakından takip ettiklerini, en kısa sürede meclis çalışmalarında Ahmet Mutlu ile birlikte görev yapmayı beklediklerini söyledi.

Meclis gündemi gereği yönetim kurulu faaliyetlerini, yönetim kurulu adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Canpolat meclis üyelerine aktarırken, Ağustos ayı mizan ve hesapları da meclis üyeleri tarafından onaylandı.

İhale süreci meclis üyelerine aktarıldı

Yeni Hizmet Binası Komisyonu adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Canpolat, bina yapımı ile alakalı gelinen son aşama hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Projelendirme, zemin etüdü ve diğer yasal hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Canpolat, 21 Eylül'de ihaleye çıkılacağını ifade etti. - DÜZCE