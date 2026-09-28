DTO Başkanı Erdoğan, Denizli için termal sağlık ve jeotermal tarıma öncelik istedi

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli ekonomisinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, kentin sahip olduğu doğal kaynakların, üretim altyapısının ve insan gücünün daha yüksek katma değer oluşturacak şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, termal sağlık turizmi ile jeotermal enerjiyle bütünleşmiş tarıma dayalı sanayinin Denizli'nin öncelikli ekonomik alanları arasında yer alması gerektiğini vurguladı.

Denizli'nin başta tekstil, mermer ve turizm olmak üzere güçlü sektörlere sahip olduğunu belirten DTO Başkanı Uğur Erdoğan, küresel ticarette yaşanan değişimlerin ve yeni ekonomik eğilimlerin, kent ekonomisinde çeşitliliğin artırılmasını zorunlu hale getirdiğini ifade etti. Denizli'nin yeni dönemde sahip olduğu potansiyeli daha etkin kullanması gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, "Termal turizm ve yenilenebilir enerji, ekonomik çeşitlendirme açısından Denizli için ideal alanlar olarak öne çıkıyor. Sağlık turizmi ve sürdürülebilir tarım da küresel talebin arttığı sektörler arasında bulunuyor. Denizli'miz bu alanlarda önemli bir rekabet avantajına sahip" dedi.

Termal sağlık turizminde 5 yıldızlı tesis hedefi

Denizli'nin Pamukkale ve Karahayıt başta olmak üzere dünyaca tanınan termal kaynaklara sahip olduğunu hatırlatan Erdoğan, bu potansiyelin sağlık turizmi perspektifiyle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Mevcut tesislerin önemli bölümünün günübirlik turizme hizmet ettiğini belirten Erdoğan, daha uzun süreli konaklamayı teşvik edecek yüksek standartlı termal sağlık ve konaklama tesislerinin geliştirilmesinin Denizli ekonomisine önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Erdoğan, bu kapsamda Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından hazırlanan "5 Yıldızlı Termal Sağlık ve Konaklama Tesisi Ön Fizibilitesi"nin önemli bir yol haritası sunduğunu belirterek şöyle konuştu: "Denizli'nin termal kaynakları, sağlık turizmi açısından büyük bir çekim merkezi oluşturuyor. Ancak bu potansiyelin daha yüksek ekonomik değere dönüşmesi için konaklama süresini artırmamız gerekiyor. Yüksek standartlı, butik veya 5 Yıldızlı termal sağlık ve konaklama tesislerinin geliştirilmesi hem turizm gelirlerimizi artıracak hem de sağlık turizmi, fizik tedavi, rehabilitasyon ve wellness gibi yeni alanların gelişmesini sağlayacaktır."

Bu yatırımların yerel istihdamı da artıracağına dikkat çeken Erdoğan, özellikle hizmet sektöründe yeni iş alanlarının oluşacağını kaydetti. Pamukkale ve Akköy'deki termal kaynakların daha verimli değerlendirilmesi gerektiğini de dile getiren Erdoğan, bölgenin termal kaynak koruma alanında bulunmasının yeni kuyular açılması konusunda bazı kısıtlamaları beraberinde getirdiğini söyledi.

Jeotermal enerji tarım ve sanayiyle buluşturulmalı

Denizli'nin jeotermal enerji bakımından sahip olduğu potansiyele de dikkat çeken Erdoğan, bu kaynağın yalnızca enerji üretiminde değil, tarım ve sanayiyle entegre biçimde değerlendirilmesinin kent ekonomisine önemli katkı sağlayacağını söyledi. Bu kapsamda Jeotermal Enerji ile Entegre Tarıma Dayalı Sera Organize Tarım Bölgesi modelinin genişletilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, Sarayköy'deki jeotermal ısıtmalı sera modelinin önemli bir örnek olduğunu kaydetti. Sarayköy Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi'nin yıllık 15 bin ton sebze ve meyve üretimi hedefiyle faaliyet gösterdiğini ve yüksek oranda kadın istihdamı sağladığını belirten Erdoğan, benzer modellerin yaygınlaştırılmasının hem tarımsal üretimi hem de ihracatı artıracağını söyledi. Erdoğan, "Yeni sera OSB'leri kurulabilir, yüksek teknolojili tarım uygulamaları teşvik edilebilir. Jeotermal enerjiyle desteklenen tarımsal üretim, enerji maliyetlerini azaltırken çevre dostu üretim anlayışını da güçlendirecektir. Aynı zamanda kadın istihdamının ve kırsal kalkınmanın desteklenmesine katkı sağlayacaktır" dedi.

Mermer, teknik tekstil ve geri dönüşümde katma değer artırılmalı

Denizli'nin mermer ve doğal taş sektöründeki gücünün daha yüksek katma değere dönüştürülmesi gerektiğini de belirten Erdoğan, Denizli'nin Türkiye'nin önemli mermer havzalarından biri olduğuna dikkat çekti. İhracat odaklı yeni teknolojiler, markalaşma ve katma değerli üretim çalışmalarının sektörü daha ileriye taşıyacağını ifade eden Erdoğan, teknik tekstil alanındaki yatırımların da aynı anlayışla geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

"Denizli'nin kaynaklarını katma değere dönüştürmeliyiz"

Denizli'nin sahip olduğu potansiyelin sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, "Denizli'nin öncelikli ekonomi projeleri; termal sağlık turizmi ve jeotermal enerjiyle bütünleşmiş tarıma dayalı sanayi üzerine odaklanmalıdır. Bunun yanında mermer ve doğal taşta katma değerli üretim, teknik tekstil, geri dönüşüm ve yapay zeka destekli sürdürülebilirlik gibi alanlarda da güçlü adımlar atmalıyız. Bu projeler hayata geçirildiğinde, ilimizin doğal kaynaklarını ve mevcut altyapısını en iyi şekilde değerlendirmiş olacağız. Böylece sürdürülebilir kalkınmayı, istihdam artışını ve ihracat potansiyelimizi destekleyerek Denizli ekonomisini daha güçlü bir geleceğe taşıyacağız" diye konuştu.

Erdoğan, Denizli'nin üretim ve girişimcilik kültüründen aldığı güçle yeni ekonomik alanlara yönelmesinin, kentin rekabet gücünü artıracağını ve gelecek nesiller için daha güçlü bir ekonomik yapı oluşturacağını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı